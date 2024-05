Tankerületi korrupció: van egy újabb gyanúsított

J.D.;

korrupció;Budapest;BRFK;gyanúsított;tankerület;

2024-05-24 08:24:00

Már nem négy, hanem öt gyanúsítottja is van az egyik budapesti tankerületi központot érintő korrupciós botránynak – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) lapunk érdeklődésére küldött válaszából.

A rendőrség még április 11-én közölte, hogy vesztegetés gyanúja merült fel egy tankerületi központnál – azóta kiderült, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központról van szó –, a központ gazdasági vezetőjét vesztegetés, vesztegetés elfogadása és közbeszerzési eljárások manipulálásának gyanúja miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Rajta kívül három vállalkozót hallgattak még ki gyanúsítottként, ők szabad lábon védekezhetnek.

A BRFK a Népszava megkeresésére közölte, a nyomozás továbbra is folyamatban van, a nyomozóhatóság ez idáig öt gyanúsítottat hallgatott ki – vagyis a gyanúsítottak köre további egy fővel bővült. Azzal kapcsolatban, hogy az újabb érintettet mivel gyanúsítják és milyen kapcsolatban áll a központtal, nem kaptunk tájékoztatást. Érdeklődtünk arról is, a tankerületi központ korábbi gazdasági vezetőjét végül letartóztatták-e és továbbra is letartóztatásban van-e, erre a kérdésünkre csak annyit írtak, a gyanúsítottak közül egy személy van letartóztatásban. Szerettük volna megtudni azt is, kihallgatták-e a központ irányításával megbízott személyt – aki a rendőrségi eljárás megindulásakor, kinevezett igazgató hiányában még Marosi Beatrix, a tankerület szakmai vezetője volt –, de a BRFK a nyomozás érdekeire való tekintettel nem adott bővebb tájékoztatást.

Azt a Klebelsberg Központtól tudtuk meg korábban, hogy az érintett tankerületi központ gazdasági vezetője őrizetbe vételekor még a tankerület alkalmazásában állt. Azóta ebben is változás történt, a Belső-Pesti Tankerületi központ szervezeti adatai szerint nemrég új gazdasági vezetőt neveztek ki.