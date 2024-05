Energiabiztonságról és az ukrajnai háborúról is tárgyalt Sulyok Tamás a bolgár elnökkel, Rumen Radev szorosabb együttműködést akar

A magyarokat és a bolgárokat történelmi sorsközösség, sőt, barátság köti össze – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár elnökkel szombaton a Sándor-palotában.

A magyar államfő elmondta, hogy

Hozzátette, egyetértettek abban, hogy a migrációt meg kell állítani, annak a kiváltó okait kell kezelni és nem a tüneteit. Sulyok Tamás mindemellett kiemelte, Magyarország továbbra is elkötelezett Bulgária és Románia teljes körű schengeni csatlakozása mellett.

A köztársasági elnök közölte, Bulgária kulcsszerepet játszik a magyarországi orosz földgázellátás tranzitjában, és számunkra kiemelten fontos, hogy a Bulgárián keresztüli földgáztranzit stabil maradjon. Hozzátette, 2022-ben a magyar tőke hatodik legfontosabb célországa Bulgária volt. Kitért arra is, hogy a nemzeti kisebbségeink fontos összekötő hidat jelentenek kapcsolatainkban.

Kiemelte, hogy a bolgár elnökkel egyetértenek abban, aggódnak az orosz-ukrán háború lehetséges eszkalációja miatt, és határozottan elutasítják a legutóbbi felvetéseket az európai, illetve szövetséges katonák Ukrajnába küldéséről. Hangsúlyozta, Magyarország határozottan elítéli az orosz agressziót, kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, illetve minden lehetséges humanitárius segítséget megadott és megad a szomszédunk számára.

Magyarország 20 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz, és július elsejétől újra hazánk tölti be az EU soros elnökségét – emlékeztetett a köztársasági elnök, hozzátéve: ennek kapcsán a megbeszélésen érintették a bővítés és a regionális stabilitás fontosságát is. Majd kiemelte, hogy

Sulyok Tamás mindemellett felhívta a figyelmet a bolgárkertészek által meghonosított intenzív, öntözéses zöldségtermesztésre és a bolgár tengerpart szépségére is.

Atomenergia, szuverenitás, migráció

A megbeszélést követően a bolgár elnök közölte, sok kihívás előtt állunk, ezért még szorosabb együttműködésre van szükség Bulgária és Magyarország között ezek áthidalására. Rumen Radev elmondta,

Példaként említette a magas hozzáadott értékkel kapcsolatos gazdasági ágazatokat, a honvédelmi és a védelmi ipart. Megbeszélést folytattak a kulturális és az oktatásügyi együttműködésről is.

Rumen Radev ugyancsak kulcsfontosságú kérdésnek nevezte az energiaügyi biztonság, az energetika kérdését. Kiemelte, Bulgária megígérheti, hogy a jövőben is fontos és stabil partner lesz a tranzitszállításokat illetően. Majd megjegyezte, mindkét fél egyetért abban, hogy az atomenergia nagyon fontos az energiaügyi biztonság szempontjából.

A bolgár elnök mindemellett örömét fejezte ki, hogy a magyar fél segíti a magyarországi bolgárok kulturális értékeinek megőrzését és anyagi támogatást is nyújt. A szombaton Budapesten nyíló Bolgár Kulturális Központról elmondta, ez egy élő híd az itteni bolgárság, a két ország és a két nép között.

A migrációs problémával kapcsolatban a bolgár elnök azt mondta, egy eredményes politikával kell megőrizni a határainkat, együttműködve azokkal az országokkal, amelyek ki vannak téve a migrációs tranzitnak. Köszönetét fejezte ki Magyarországnak, hogy védi az unió külső határait, hozzátéve, Magyarország és Bulgária e téren is együttműködik. Ezt követően leszögezte, Bulgária is kiáll és fontosnak tartja az uniós bővítést a nyugat-balkáni régióban.

Az ukrajnai háborúról Rumen Radev elmondta, elítélik az orosz agressziót Ukrajna ellen, támogatják Ukrajnát, a háború első napjától humanitárius segítséget nyújtanak. A bolgár elnök közölte, meg kell akadályozni, hogy a háború tovább folytatódjon, eszkalálódjon, de a békés megoldás megtalálása csak diplomáciai erőfeszítéssel tud megvalósulni.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Karmelita kolostorban fogadta a bolgár köztársasági elnököt, a tárgyaláson pedig áttekintették a magyar EU-elnökség programját is. A magyar kormányfő idén márciusban is találkozott a bolgár elnökkel, akkor a törökországi Antalyában.

Szijjártó Péter: Bulgáriától megkaptuk a garanciát, hogy számíthatunk rájuk

Szijjártó Péter a bolgár államfő látogatása alkalmából megbeszélést folytatott a vele érkező Vlagyimir Malinov energiaügyi miniszterrel. A magyar külügyminiszter ezzel kapcsolatban közölte, hazánk földgázellátásának nagy része jelenleg Bulgárián keresztül érkezik, azon a Török Áramlat vezetéken, amely Oroszországból Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül vezet ide. Szavai szerint tavaly 5,6 milliárd köbméternyi földgáz érkezett ezen az útvonalon, ami a magyar felhasználás mintegy 65 százalékát tette ki. „Ezért nyilvánvalóan érdekünk, hogy a Török Áramlat gázvezeték továbbra is biztonságos, kiszámítható szállítási útvonala legyen a Magyarországra irányuló földgázellátásnak” – mondta, és hozzátette, „Bulgáriától ismételten megkaptuk a garanciát, hogy az elkövetkező időszakban is számíthatunk rájuk, számíthatunk a korrekt hozzáállásukra, és a Török Áramlat gázvezeték Európa egyik legbiztonságosabb, legkiszámíthatóbb útvonalaként fog funkcionálni a következő időszakban is”. Szijjártó Péter közölte, idén már több mint 2,5 milliárd köbméter földgáz érkezett ezen a szállítási útvonalon, és a várakozások szerint év végéig ez a mennyiség több mint ennek a kétszeresére fog nőni. Kitért arra is, hogy a két ország fontos együttműködést folytat a nukleáris energia területén is, miután Magyarország és Bulgária energiaellátásának is egy jelentős részét az atomenergia fedezi.