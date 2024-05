Karácsony Gergely Vitézy Dávid kampánystábjának nevezte az ATV-t

Á. B.;

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;ATV;rakpart;

2024-05-26 15:18:00

Úgy tűnik, a főpolgármestert is lehet kérdésekkel provokálni.

A közösségi költségvetés forrásait felhasználva a budapestiek akaratának megfelelően tovább folytatjuk a rakpart zöldítését - közölte egy vasárnap délutáni sajtótájékoztatón Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely azt mondta, ennek keretében nyolc talajkapcsolatos fát fognak telepíteni a Lánchíd és az Erzsébet híd közti szakaszon. Négyszáz négyzetméter vadvirágos biodiverz területet alakítanak ki árnyékolókkal, napozókkal, párakapukkal, s az ehhez tartozó öntözőrendszerrel. A városvezető hangsúlyozta, a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt években megtervezte a pesti alsó rakpartot, egy sokkal zöldebb, gyalogosabb, barátabb, minőségi burkolatokkal, hívogató, csalogató köztéri környezettel szeretnénk a budapestieket megajándékozni és visszaengedni őket a rakparthoz, amelyet most jellemzően a hajók használnak. A Duna-part sokkal könnyebb megközelíthetősége érdekében egyébként módosítottak a vonatkozó építási szabályzaton.

A főpolgármester bejelentette azt is, 18 milliárd forintot fognak fordítani a következő ciklusban arra, hogy egy klímaadaptív közterületeket alakítsanak ki. Ez azt jelenti, hogy a Budapest számára rendelkezésre álló zöldítési források egy jelentős részét arra szeretnénk felhasználni, hogy a pesti alsó rakpart sokkal zöldebb legyen. Beszélt arról is, hogy korábban folytattak egyeztetéseket a témában, így „azt csináljuk, amivel” mindenki egyetért - jelezte Karácsony Gergely. Mondandóját azzal zárta, hogy egy sokkal zöldebb, gyalogosbarátabb és szebb és minőségibb burkolatokkal kialakított pesti alsó rakpartja lesz a budapestieknek, amihez rendelkezésre állnak a források és a tervek is. Ennek munkáit pedig hétfőn megkezdik.

Az ATV kérdésére válaszolva elmondta, egyetért Vitézy Dáviddal abban, hogy a Közlekedési Múzeumnak jó helye van ott, ahol most is van. A mini-Dubajt meg szerintem felejtsék el. Ne vigyék se Debrecenbe, se Felcsútra. A magyar adófizetőknek nem éri meg azt, hogy külföldi befektetői köröknek kedvezzenek - magyarázta. Ezt követően az ATV azt szerette volna a politikustól megtudni, hogy akkor ebben a kérdésben egy platformon van-e Vitézy Dáviddal, de Karácsony Gergely letámadta a csatorna munkatársát.

„Vitézy Dávidon kívül másra is kíváncsi, esetleg az én programommal kapcsolatosan van-e valamilyen kérdése vagy pedig az ATV azt a feladatot tűzte ki magának, hogy Vitézy Dávid kampánystábjaként az általa felvetett kérdésekre kell csak reagálnom, vagy esetleg a saját témáimról is beszélhetek?” - méltatlankodott a főpolgármester.