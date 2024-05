Magyar Péter: A Tisza Párt levelet küld az Európai Néppárt elnökének, csatlakozni szeretne a frakcióhoz

P. L.;

Európai Néppárt;Magyar Péter;TISZA Párt;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-27 10:41:00

Ennek adott esetben a KDNP-s Hölvényi György tehet keresztbe. Mondjuk ha az Európai Néppárt háborúpárti, akkor a KDNP is az.

Levelet küldünk az Európai Néppárt (EPP) elnökének, hogy felvegyük a kapcsolatot és beszéljünk arról, hogy csatlakozhat-e majd a Tisza Párt - mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjújában. Indoklásul azt mondta, mert a jövőben is a EPP-é lesz a legnagyobb frakció, velük van a legnagyobb esély arra, hogy megkaphassanak érdemi befolyással bíró pozíciókat a párt képviselői.

Magyar Péter itt kitért arra, hogy a Fidesz újabban háborúpártinak titulálja az Európai Néppártot, ezért felhívta Deutsch Tamás, Menczer Tamás és Orbán Viktor figyelmét arra, hogy egyelőre a KDNP-s Hölvényi György is az EPP tagja, vagyis ha az Európai Néppárt háborúpárti, akkor a KDNP is az. A Tisza Párt listavezetője egyébként úgy tudja, hogy Hölvényi Györgynek elviekben megvan a lehetősége arra, hogy tagként megvétózza a csatlakozásukat, ebben az esetben az EPP-nek el kell döntenie, hogy a Tisza Párttal vagy a KDNP-vel szeretnének-e együtt dolgozni.

Magyar Péter felidézte, hogy Magyarország jelenleg „összeszerelő gyarmati” státuszban van, miközben más, korábban sokkal nehezebb sorsú országok, mint például Írország és Lengyelország mára lehagytak minket. Az ellenzéki politikus elmondása szerint időnként azon gondolkozik, hogy lehetett-e volna rosszabbul csinálni a dolgokat az elmúlt 20 évben, mert Magyarországon olyan szinten szórták el a közpénzt, hogy az más, olyan országokon is túltesz, ahol egyébként szintén van, illetve volt korrupció. Felidézte, hogy mindeközben az Orbán-kormány azzal szédíti az embereket, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát és űrnagyhatalom leszünk. A magyar vidék eközben kiürül, minden második 18 éves fiatal azon gondolkodik, hogy elhagyja a hazáját - jelezte.

Magyar Péter ismét hangsúlyozta, fontos számára, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ehhez szerinte nem is kell feltétlenül megvárni egy esetleges 2026-os kormányváltást, sok minden múlik azon, mennyire fog jól szerepelni a Tisza Párt a mostani választáson, illetve mennyire fog rosszul szerepelni önmagához képest a Fidesz. Szerinte ugyanis ha nem szerepelnek magukhoz képest jól, „akkor ők is fel fogják ismerni, hogy valószínűleg lépéskényszerben vannak. És akkor nem lesz az a kivagyi és az a magas lóról beszélés, ami jellemzi őket egyébként 14 éve, de az utóbbi 3-4 évben abszolút.” Mindemellett az Európai Ügyészségről szerinte sokaknak túl nagyok az elvárásai, az ellenzéki képviselők fetisizálják, miközben nem a magyar nemzeti forrásokat fogják vizsgálni, hanem EU-s költségvetéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak. A semminél azért több - vélekedett.

„Ha valaki börtönbe fog kerülni, az azért lesz, mert lesz egy új legfőbb ügyész, amikor a Tisza Párt megkapja a felhatalmazást a magyar emberektől, aki nem egy Fidesz-alapító, és nem elbábozza a legfőbb ügyészi pozíciót. Első nap megkérjük a legfőbb ügyészt, Polt Pétert, hogy fáradjon ki az irodájából, ha nem megy, akkor segítünk neki” - mondta Magyar Péter.

Az interjúban szó esett a jogállamisági eljárásról és a Magyarországtól visszatartott uniós forrásokról is. Magyar Péter erről úgy vélekedett, hogy bizonyos politikai szereplők, például Věra Jourová európai bizottsági alelnök egy „jogállamiság-fetisiszta harcos”. Szerinte a cseh politikus hiába tűzte a zászlajára, hogy majd ő „mindenhol elhozza a demokráciát és a kánaánt”, tudjuk a történelemből, hogy a demokráciát nem lehet exportálni. Kifogásolta azt is, hogy sok esetben az Európai Unió és az ellenzék is Orbán Viktor kezére játszik.

„Azt nem vették észre, hogy ezzel az egész jogállamisági eljárással meg a pénzekkel való zsarolással Orbán Viktornak segítenek a legtöbbet. És a legtöbbet pedig a magyar embereknek ártanak, a magyar egészségügynek, a magyar oktatásnak, a magyar kis és közepes vállalkozóknak és a magyar gazdáknak. Az, hogy visszatartja az Európai Unió a pénzeket igaztalan vagy igaz állítások alapján, az nem csak Tiborcz Istvánnak rossz, az nem csak Mészáros Lőrincnek rossz vagy a többi oligarchának rossz, hanem a magyar embereknek” - vélekedett.

A lap Soros Györgyről is megkérdezte Magyar Pétert, aki válaszul a többi között azt mondta, életében egyszer hallotta élőben az Orbán-kormány patás ördögét. „Hogy is mondjam, lehet, hogy én vagyok a hibás emiatt az egész Soros-kampány miatt, ugyanis én voltam ott az Európai Parlamentben, 2015-ben, azt hiszem, amikor Soros György előterjesztette ezt a fantasztikus elképzelését, hogy hitelt kell felvennie Európának és segítenie kell a migránsok befogadását.” Azt nem tudja, hogy az amerikai magyar milliárdosnak jelenleg milyen befolyása van a világfolyamatokra, Európa és Magyarország működésére. Arra a kérdésre, hogy létezik-e Soros-hálózat, azt mondta, feltehetően van egy olyan hálózat, amelyet az Open Society és a hozzá köthető alapítványok pénzelnek. – Mindenki tudja, hogy Soros György mit művelt az angol fonttal, mit művelt Indiával, mit akart művelni Magyarországgal a 2008-as válság idején, Csányi Sándor tudna erről beszélni, és az akkor pénzügyminiszter, hogy hogyan shortolta az OTP-részvényeket, hogyan akarta a forintot bedönteni, és nem hazaárulásból, hanem azért, mert profitot akart szerezni. Mindemellett megemlítette, hogy Soros Györgyhöz köthető például a '90-es évekbeli iskolatejprogram is, igaz, ehhez gazdasági érdeke is fűződött. Összességében úgy látja, „Soros György tesz jót is és rosszat is”, de amit a kormánypropaganda ráépített, azt soknak tartja.

Szóba került az önkormányzati választás is. Magyar Péter azt még nem döntötte el, hogy a fővárosi közgyűlésbe beül-e, ez az eredménytől is függ. Konstruktív szerepre készülnek, azt szeretnék, hogy döntő szavuk legyen a közgyűlésben. Mindemellett nincs megelégedve az elmúlt 34 évvel:

„A '48-as forradalom alatt Széchenyiék másfél év alatt felépítették a Lánchidat,” ma pedig „három vagy négy év alatt sikerült felújítani a Lánchidat, de az áráról ne beszéljünk, az is háromszor annyi lett, mint amennyit terveztek”

- mondta. Karácsony Gergely bicikliútjairól úgy vélekedett, egyetért azzal, hogy több bicikliútra van szükség, de a megvalósítást rossznak tartja. A felfestett biciklisáv nem biztonságos, elveszi a helyet az autóktól, és a körút melletti kis utcákba tereli a forgalmat - közölte. A politikus teljesen átalakítaná a város irányítási rendszerét, hogy ne legyen annyi külön kerületi testület, ami esélyt ad a mutyikra.

Az interjúban előkerült Magyar Péter csörtéje is a Momentummal, amikor is az ellenzéki pártot „bűnben fogant pártnak” nevezte a NOlimpia-kampány miatt. Azt elismerte, hogy jelen helyzetben Magyarországnak nincs szüksége olimpiára, de 2017 még egy teljesen más szituáció volt és „neki magánszemélyként, Magyar Péterként nagyon nem esett jól, hogy valaki úgy gründol egy politikai pártot, hogy valami ellen”. Mint mondta, fel volt háborodva azon, hogy a kormány nem állt bele a népszavazásba és nem tájékoztatta a magyar embereket, állítása szerint még SMS-ezett is erről Gulyás Gergely későbbi kancelláriaminiszterrel.