Testet-lelket pusztít a kampány, túlélésre kapcsolt a társadalom

Kampányidőszak van, a pártok meg szeretnék szerezni a szavazatainkat. Ez eddig rendben is lenne. Amit azonban a Fidesz kampány címszóval óriásplakátokon, fizetett hirdetésekben művel, az nincs rendben. A hónapokon, sőt, éveken át tartó ijesztgetésnek hatása van a pszichére, ami mentálisan hat, előbb-utóbb testileg is fog. A választásistressz-zavar létező jelenség. A folyamatos készenléti állapot, a toxikus közbeszéd kikezdi az egészséget. A pszichológiai háttérkutatásokat végző segítő szakember és a háziorvos saját szemével látja: nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is szoronganak, és ettől akár meg is betegedhetnek.