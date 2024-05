A GVH-nak kötelező vizsgálnia a Vodafone 4iG általi felvásárlását

M.A.;

2024-05-28

Az nem várható, hogy uniós precedensítélet nyomán 2024-nen magától is érdemben vizsgáljon utólag más, korábban kormányrendeletben nemzetstratégiai jelentőségű ügynek megjelölt fúziókat.

Egy uniós precedensítélet lehetőséget ad arra, hogy utólag is vizsgálni és korrigálni lehessen az emberek számára káros felvásárlásokat, akkor is, ha a kormány nemzetstratégiai kivételnek tart valamit. Egy ilyen per már le is zárult, a GVH-nak kötelező lesz vizsgálnia a Vodafone felvásárlását – írja a Szabad Európa.

A portál felidézi, tavaly márciusban két francia kábeltévés cég összeolvadása ügyében hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága. A francia szabályok miatt nem kellett előzetesen vizsgálnia az ügyet a helyi versenyhivatalnak, de az uniós bíróság kimondta, hogy ha utólag felmerül a piaci erőfölénnyel való visszaélés, akkor utólagosan vizsgálható maga a felvásárlás is. Még akkor is, ha az állam esetleg valami más szabállyal korábban kivette az ügyet a fúziókontroll intézménye alól. Ekkor a helyi kivételező szabályoktól független uniós szabályok alapján kell elvégezni. A precedensre hivatkozva például a belga versenyhivatal már áprilisban elkezdett utólag vizsgálódni egy nagyobb léptékű belgiumi iparági ügyben.

Magyarországon a kormánytól elvileg független GVH magától egyáltalán nem érezte a vizsgálat szükségességét a Vodafone-ügylet kapcsán. Ilyés Márton korábbi momentumos politikus – két érintett polgármesterjelölttel karöltve – ezért tavaly nyáron bejelentést tett a GVH-nál, hogy mégiscsak vizsgálja meg a felvásárlás versenyre gyakorolt hatásait, mert indokoltnak tűnik, és az uniós precedens miatt lett is rá lehetőség. A közgazdász többek között azzal érvelt,

117 településen lényegében monopolpozícióba került így a 4iG a vezetékes telekommunikációs piacon.

Ebbe olyan nagyobb városok is beletartoznak, mint Dunaújváros, Veszprém, Gödöllő vagy Vác, összesen nagyjából háromszázezer vezetékes előfizetőt hátrányosan érintve, ami a teljes piac csaknem tizede.

A GVH tizenöt napon belül részletesebb adatokat kért a bejelentőtől, hogy mi alapján és mely részpiacokon számolta ki a piaci erőfölény lehetőségét. Ilyésék a nyilvánosan elérhető szolgáltatói információkból, a brutális lakossági áremelések utáni panaszokból és a GVH hasonló ügyekben hozott saját érveléséből kiterjedt indoklást küldtek vissza.

Ám amikor a GVH megkapta a kért válaszokat, némi gondolkodás után inkább elutasította az új vizsgálat lehetőségét, arra hivatkozva, ez eleve nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített üzlet volt, és meg van kötve a keze.

Ilyés Mártonés társai ezt követően közigazgatási pert indítottak a hivatal ellen, amit idén tavasszal meg is nyertek. Így a GVH-nak most kötelező elvégeznie az érdemi versenyhivatali vizsgálatot a Vodafone 4iG általi felvásárlása ügyében.

A Szabad Európa kiemeli, ha a GVH lefolytatja a vizsgálatot, alapesetben nem lesz túl sok mozgástere. Nem hozhat egyénre szabott játékszabályokat, döntésének és indoklásának összhangban kellene lennie a korábbi, hasonló ügyekben hozott iparági döntésekkel. Külső szemmel a kevesebb iparági versenyző, a durva áremelések vagy a számos fogyasztó nyakába rakott monopólium mind erős jelzés arra, hogy a felvásárlástól lényegesen romolhatott a verseny az iparágban. Amennyiben a GVH is erre jut, akkor a lap szerint várhatóan korrigáltatnia kell a hibát a súlyához mérten, azaz például a Digihez hasonlóan a 4iG-t is kötelezheti arra, hogy váljon meg bizonyos vállalatrészektől.

A Szabad Európa megkereste az ügyben a GVH-t, a többi közt azzal kérdéssel, mennyire tartja fontosnak, hogy a korábbi iparági döntéseikkel konzisztens megállapításokra jusson. A válasz szerint a versenyhivatal törekszik a konzisztens jogalkalmazásra. „Tekintettel azonban arra, hogy a piaci környezet akár jelentősen is változhat a korábban született döntésekhez képest, ezért a GVH minden esetben vizsgálja azt is, hogy az időközben bekövetkezett változásokra is figyelemmel szükséges lehet-e a korábbi gyakorlatától eltérni” – tette hozzá a versenyhivatal.

A lap megkérdezte azt is, az Európai Unió Bírósága ítélete nyomán várható-e, hogy GVH az idei év során magától is érdemben vizsgáljon utólag más, korábban kormányrendeletben nemzetstratégiai jelentőségű ügynek megjelölt fúziókat.

A GVH válasza szerint nem, illetve jogszerű volt, hogy eddig sem vizsgált, mint megjegyezte, ilyen „nemzetstratégiai” jellegű kivétel több más uniós államban is létezik.

A GVH-nak kétszer két hónapja van gondolkodni a kötelezővé tett vizsgálaton, utána kiderül, indít-e eljárást, vagy sem. Amennyiben úgy alakul, hogy szakmailag súlyosan gyenge színvonalú eredményre jut, újra beperelheti egy károsult.