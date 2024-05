Orbán Ráhel szerint Budapesten a tömegközlekedés nagyszerű, de hiányzik a luxusvásárlás

P. L.;

2024-05-29 16:46:00

Azt nem tudni, hogy a miniszterelnök lánya mikor utazott utoljára tömegközlekedéssel.

Orbán Ráhel szerint Magyarország sokszínű, nyitott és multikulturális hely - erről az Adam & Eve (a&e) című közel-keleti luxusmagazinnak adott interjúban beszélt a miniszterelnök lánya, mint a férje, Tiborcz István NER-oligarcha érdekeltségébe tartozó BDPST Group kreatív igazgatója, és a BDPST Koncept ügyvezető igazgatója.

Az rtl.hu által szemlézett interjúban Orbán Ráhel azt magyarázta el, hogy Budapest miért egyike azoknak a helyeknek, amiket 2024-ben kötelező meglátogatni.

A kormányfő lánya az interjúban megemlítette, hogy az elmúlt tíz évben sok negatív kommentet látott Magyarországról, például, hogy „nem vagyunk elég nyitottak, vagy elég sokszínűek, a nyelvünk szupernehéz – nincs más hasonló nyelv a magyarhoz, és egyike a legnehezebbeknek a világon – szóval az emberek nem akarnak idejönni és megtanulni a nyelvet”, de leszögezte, ez már változik, és nagyon nagyszámú Magyarországon a nemzetközi munkaerő.

Úgy véli, hogy aki hazánkba látogat, az látni fogja, hogy Magyarország valójában egy nagyon multikulturális, tiszteletteljes és békés hely. A magyar éttermek általában jók, célállomásként nagyszerű ételeket és italokat kínálunk, van helyi ételünk, de van nemzetközi étel is - ismertette.

Orbán Ráhel elmondta azt is, hogy „Magyarország nagyon biztonságos”, emellett „az adórendszerünk nagyszerű, szóval ez egy jó hely üzletelni”, s természetesen azt is említette, hogy „már vannak nagyszerű hoteljeink, de sokkal több jön”. Említette még a gyönyörű építészetet, a meglátogatandó helyszínek között megnevezte például az Operát és a Művészetek Palotáját. Utalt a Duna-part szépségére is, a folyó igazán meg tud változtatni egy helyet - jelezte.

Kitért arra is,

hogy „a tömegközlekedés nagyszerű, az emberek imádják használni, és biztonságos”. Az egyetlen dolog, ami szerinte igazán hiányzik, az a luxusvásárlási lehetőség.

Kétségtelen, hogy Orbán Viktor lányának komoly tapasztalata van ebben: épp ma írtunk arról, hogy ha csak Orbán Ráhel két órájának árát összeadjuk, abból valószínűleg kijön egy kisebb budapesti lakás ára.

Az interjú további részében a miniszterelnök lánya saját márkáit reklámozta.