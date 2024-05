A drága gázról szóló cikkek miatt támadja a Népszavát az orosz nagykövetség és Lantos Csaba is, kár, hogy érveik és számaik nincsenek ehhez

Marnitz István;

Népszava;támadás;nagykövetség;orosz gáz;Lantos Csaba;

2024-05-30 11:45:00

Becsléseinket eddig egyiküknek sem sikerült cáfolnia.

„A Népszava április 18-i száma ismét félrevezető cikket közöl arról, hogy Magyarország állítólag túl sokat fizet az importált orosz földgázért. Ismét egy kétes és erősen leegyszerűsített számítási módszertannal próbálják meggyőzni az olvasókat arról, hogy a Gazprom Export és az MVM között 2021-ben megkötött gázszállítási szerződések Magyarország számára veszteségesek” – tette közzé honlapján Oroszország magyarországi nagykövetsége, amire egy olvasónk hívta fel a figyelmünket.

Az „irigylésre méltó rendszerességű", ismétlődő érvelésű anyagainkat állításuk szerint kommentárjaikban többször is megcáfolták. A nagykövetségi bírálatba némi irónia is belefér, mondván, az olvasók idejének megtakarítása érdekében szorítkozzunk a frappáns, „Túlfizetjük a Gazpromot a gázért” főcímre, hozzáfűzve, hogy „Carthago delenda est - Karthágót el kell pusztítani”; emellett pedig céloznak valamiféle hirdetésekre.

Nem ez az első eset, hogy az orosz nagykövetség tiltakozik lapunk gázárbecslése ellen. Február eleji anyagunk kapcsán, „anélkül, hogy a gázszállítások állítólagos túlfizetéséről szóló kétes érvelés részleteibe" belemennének, felidézik, hogy az Egyesült Államok hatóságai felfüggesztették a cseppfolyósított földgáz (LNG) kivitelének engedélyezését. Ennek fényében zavarba ejtőnek ítélik a lapunkéhoz hasonló, az orosz gázvásárlás célszerűségét megkérdőjelező publikációkat. Ajánlják, hogy vásároljunk mi magas áron amerikai LNG-t, és utána a valós felárat kiszámítva az Egyesült Államokból származó LNG kezdeti, magas ára miatt töprengjünk azon, hogy az fizikailag bekerül-e a magyar piacra. Márciusi cikkünk kapcsán megállapították: „nem nyugszunk”, és változatlanul szerintük félrevezető adatokat közlünk az orosz gáz áráról. Kétes és erősen leegyszerűsített számítási módszerrel igyekszünk bizonyítani, hogy a Gazprom és az állami MVM között 2021-ben kötött gázszállítási szerződések „jelentős veszteséget” okoznak Magyarországnak - vélik. Állításuk szerint korábban azt javasolták lapunknak, hogy vizsgálatainkhoz mellékeljünk az amerikai LNG behozatali árára vonatkozó becslést, ha ez technikailag és logisztikailag lehetséges lenne. Szerintük abból, hogy tavaly „szerintünk” nőtt az orosz behozatal, romlania kellett volna az ország külkereskedelmi mérlegének, miközben az javult.

Mindezek kapcsán megjegyzendő: a nagykövetség lapunkkal a közzétetteken túl semminemű adatokat nem osztott meg. A Népszava 2022 januárja óta a KSH és az Eurostat havi nyilvántartás-frissítéseit követve közli az adott havi orosz gáztarifánkat. Rövid szemrevételezés után az is egyértelművé vált, hogy az értékek két hónap csúszással és általában drágább szinten, de követik a TTF nevű holland tőzsde (későbbi ügyletekre vonatkozó) árait. A mennyiségi arányok alapján valószínűsíthető, hogy ezek az adatok nem állnak távol a 2021. végén kötött új magyar-orosz gázszerződés eredményétől. E tekintetben azért bocsátkozunk becslésekbe, mert a megállapodás állítólagos titkosságára hivatkozva az Orbán-kormány semminemű részletet nem árul el róla. (Ez annak ellenére van így, hogy a felek számos másik államhoz hasonlóan a megállapodás bizonyos, az ország működőképességét alapvetően befolyásoló adatokat minden további nélkül közölhetnének.) Mindemellett ugyanakkor számos alkalommal úgy dicsérték a szerződést, hogy az állítás helytállósága a titkolózásuk miatt nem ellenőrizhető. Így a 2021-es, a mostanihoz hasonlóan választási kampányra eső időszakban olyan kijelentéseket tettek, hogy az új szerződés nagyságrendekkel jobb az előzőnél, miközben a nyilvántartások szerint az előző időszakban a tőzsdéhez képest százmilliárdokkal kevesebb felárat fizettünk.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt ígérte, hogy az új szerződés függetleníti a hazai rezsicsökkentett tarifákat a világpiactól, majd kevesebb mint egy évre rá a lakosság átlagfogyasztás feletti tarifáját mégis meghétszerezték. Hirdetésekben büszkélkedtek el Vlagyimir Putyin kijelentésével, miszerint Magyarország a tőzsdei szint ötödén kapja a gázt, pedig az ország akkor is a tőzsdénél drágábban kapta a keleti fűtőanyagot. Bár híreink megjelenése után Orbán Viktor elismerte, hogy orosz gázárunk két hónappal követi a tőzsdét, mégis egyre szaporodtak a cikksorozatunk elleni, alaptalan támadások. Szijjártó Péter az ATV kérdésére 2022 szeptemberében a becslések elkészíttetését munkahelyteremtési kérdésnek bélyegezve azokat „értelmetlennek” nevezte. Indulatait bizonyítékokkal nem támasztotta alá. Több „független” szakértő, így például Balogh József is számítási hibákat tulajdonított lapunknak, aki azonban megkeresésünkre kifogásait nem pontosította. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tavaly augusztusban már arra szorítkozott, hogy a Magyarország által vásárolt orosz gáz nem drágább a tőzsdénél.

Bár ezt a nyilvános adatok cáfolják, a szerződésrendszer rejtelmei kétségkívül titkosak. Ebbéli számításunkat legutóbb, megnevezésünk nélkül, de vélhetőleg ránk is célozva, a 24.hu Della podcastjében Lantos Csaba energiaügyi miniszter nevezte „butaságnak” úgy, hogy később egy fél szóval mintha mégis megerősítette volna azt. Sajátos módon úgy vélte, ha nem orosz gázt vennénk, a fűtőanyagot Hollandiából kellene ideszállítani, pedig a fűtőanyag nyilvánvalóan közelebb is rendelkezésünkre állna. Ráadásul a hazai, vagyis már „ideszállított” gázzal folytatott, nyilvános kereskedés árai gyakorta még a TTF-et se érik el. A miniszter szerint nem szabad az „azonnali” tőzsdei árakból kiindulni, miközben lapunk se tette ezt. Mintegy végső érvként pedig a tárcavezető azt is megfogalmazta, hogy ennél olcsóbban máshonnan nem lehet földgázt beszerezni. Miközben a magyar kabinet ezt az állítást szintén semminemű, nyilvános eljárással nem támasztja alá, az uniós tagállamok túlnyomó többsége 2022 óta – részben kifejezetten Moszkva lépései nyomán – sikeresen szerződött át az USA-ból, Katarból, Norvégiából vagy épp Észak-Afrikából származó LNG-re és vezetékes gázra. Azt, hogy számításaink helytállóak, ugyanakkor számos szakértő igazolta.

Lapunk számítási módszertanát a támadásokkal eddig nem sikerült kikezdeni, szóval változatlanul állunk a bírálatok elébe, még ha Magyarország jelenlegi egyik legfontosabb stratégiai kérdése talán komolyabb hangnemet is igényelne.