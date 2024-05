Idén bőven lesz cseresznye Magyarországon, de drágán

Bod Péter;

kiskereskedelem;mezőgazdaság;gyümölcs;gyümölcstermesztés;FriutVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács;

2024-05-30 07:38:00

A jelentősebb fagykárok és növényvédelmi problémák elkerülték a cseresznyeültetvényeket.

A szezon első hetének tapasztalatai alapján a korábbi éveknél nagyobb mennyiségű cseresznye érkezik a piacokra, minőségi problémák egyelőre nincsenek, az aszálynak jobban kitett térségekben a gyümölcsméret marad el valamelyest a várttól – mondta el lapunk érdeklődésére Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Mint megtudtuk, jelentősebb fagykárok és növényvédelmi problémák elkerülték a cseresznyeültetvényeket.

Pontosan ezt tükrözik a Budapesti Nagybani Piacon kialakult ártartományok is: az apró szemű cseresznye nagybani árának kilója 600-700 forint között alakul, és ez a kategória még ennyiért is csak nehezen értékesíthető. A szépen válogatott, nagy méretű gyümölcsnél nem ritka a kilónkénti 3000 forint körüli ár sem. A fogyasztói árak – méretkategóriától, kiszereléstől, csomagolástól függően – jellemzően kilónként 1500-3500 forint között mozognak – mondta el Apáti Ferenc.

A korán érkezett tavasznak és a néhány hétig szinte nyarat idéző melegnek köszönhetően a korai fajták betakarítása a szokásosnál mintegy két héttel korábban, május 15-20-a között megkezdődött . Jelenleg még a korai cseresznye betakarítása folyik: a Bigarreau Burlat, a Valerij Cskalov már érkezik a piacokra, és a Nimba fajta szürete is megkezdődött. Dél-Magyarországon most kezdődik a Vera és a Carmen szedése, június elejétől várható a nagyobb mennyiségek megérkezése. Idehaza az apró szemű, nehezebben eladható gyümölcs értékesítési problémákat okoz, ami már a szezon ilyen korai szakaszában is érzékelhető, és ez a jelenség várhatóan a teljes szezont végig fogja kísérni.

Magyarországon a jó években általában 12 ezer tonna körüli termést takarítanak be, és az idény ilyen korai szakaszában – különös tekintettel a mostani esős időszakra – jósolni igen nehéz, de az látszik, hogy az előző két-három évhez képest az eddigi terméskiesés jóval kisebb. Ebből kiindulva valószínűsíthető, hogy idén 12 ezer tonnás, vagy azt némileg meghaladó cseresznyetermésre lehet számítani – kaptunk termelési összegzést a terméktanács elnökétől.