Donáth Anna szerint a köztévés EP-vitán Deutsch Tamáson kívül a két műsorvezető lesz az igazi ellenfele

2024-05-30 16:48:00

A Momentum elnöke és EP-listavezetője közölte, a szabályok és körülmények is abszurdak, és súlyosan sértik a köztévé nézőinek a tájékozódási szabadságát, valamint a közmédia tájékoztatási kötelezettségét is.

„Az igazi ellenfél a Fidesz képviselőjén kívül ma a két műsorvezető, aki a közszolgálatnak öltöztetett pártérdek, és az a propaganda, amivel a köztévé lassan másfél évtizede mérgezi és terrorizálja az országot. Ezen próbálok, remélem ezen próbálunk ma este lyukat ütni” – közölte Donáth Anna csütörtök délután, néhány órával a köztévé EP-választási vitája előtt.

Donáth Anna a két műsorvezetővel kapcsolatban kiemelte,

Németh Balázs „propagandista” néhány hónappal ezelőtt még a kormánypárt egyik potenciális főpolgármester-jelöltje volt, így szerinte nem kell magyarázni, mi a probléma azzal, hogy most egy közszolgálati, választási műsort akar vezetni.

Volf-Nagy Tünde pedig Novák Katalin egyik legközelebbi munkatársa, sajtósa volt. „Nem tudjuk, hogy milyen személyes felelősség terheli a kegyelmi ügy eltussolásért, nem tudjuk, hogy mennyire érintett a pedofilsegítő szabadonbocsátásában. De az tényleg vérlázító, hogy ahelyett, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság előtt tenne vallomást a főnöke viselt dolgairól, és az állampolgárok elől általa máig titkolt információkról, úgy teszünk, mintha igazi újságíró lenne” – fogalmazott.

Donáth Anna még vasárnap számolt be arról, hogy bár ő nem írta alá az MTVA nyilatkozatát, úgy tűnik, így is részt vehet a választási vitán.

Az erről szóló Facebook-posztjában felidézte, korábban új feltételt szabott az MTVA. „Alá kellett volna írnom egy nyilatkozatot, amiben egyrészt vállalom, hogy kizárólag a köztévé által szabott témákban szólalok meg. Másrészt azt is vállalnom kellett volna, hogy ha a köztévé valamelyik szerkesztője úgy ítéli meg, hogy számukra nem komfortos a véleményem, akkor lekeverhetnek és a vitából kizárhatnak” – írta, hozzátéve, szerinte a képviselői esküje és a saját lelkiismerete elárulása lett volna, ha az aláírását adja a cenzúrához. Azt pedig – folytatta – kifejezetten provokációnak érezte, hogy a vitafeltételekhez oly módon kellett volna a nevét adnia, mint „az akaratával mindenben egyezőt”. A Momentum EP-listavezetője emiatt megírta az MTVA-nak, hogy a vitán ott lesz, de a nyilatkozatot lelkiismereti okokból nem tudja aláírni.