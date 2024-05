Donáth Anna részt akar venni a köztévé vitáján, de az MTVA nyilatkozatát nem hajlandó aláírni

M.A.;

nyilatkozat;MTVA;tévévita;Momentum Mozgalom;Donáth Anna;EP-választás 2024;

2024-05-25 07:11:00

A Momentum elnöke és EP-listavezetője közölte, a lelkiismerete és a képviselői esküje egyaránt tiltja, hogy lemondjon a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságáról.

Donáth Anna ott lesz az M1 választási vitáján, de lelkiismereti okokból nem írja alá az MTVA nyilatkozatát – ezt a Momentum elnöke és EP-listavezetője péntek este jelentette be a a Facebook-oldalán

Az ellenzéki politikus az említett dokumentumot is közzétette, amelyből kiderül, a résztvevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy

a vitán részt kívánnak venni,

a műsor részleteiről szóló tájékoztatást megismerték,

a lebonyolítás feltételeit elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tartják,

valamint tudomásul veszik, hogy a megismert feltételek megszegése a műsorban való részvételtől történő automatikus és azonnali kizárással jár.

Donáth Anna leszögezte, a lelkiismerete és a képviselői esküje egyaránt tiltja, hogy lemondjon a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságáról. „Azzal, ha nem engednek be a stúdióba egy parlamenti párt EP-listavezetőjeként és EP-képviselőként, az MTVA magáról állít ki bizonyítványt” – tette hozzá.

A résztvevők péntek estig kaptak határidőt, hogy aláírják a nyilatkozatot. Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke ezzel kapcsolatban országjárásának felcsúti állomásán közölte, ott lesz a vitán és aláírja a dokumentumot, de csatol hozzá egy listát arról, hogy ő miről fog még beszélni a megszabottakon túl. Jelezte azt is, nevetségesnek tartja, hogy minden listavezető jelölt hét percet kap a programja bemutatására, majd egy percben reagálhat a többiek által elmondottakra. Szerinte ez azért van, mert Deutsch Tamás is fél, a Fidesz is fél, a közmédia vezetői is félnek.