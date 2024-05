Bár nem írta alá az MTVA nyilatkozatát, Donáth Anna is részt vehet a köztévé vitáján

M.A.;

vita;MTVA;Momentum Mozgalom;Donáth Anna;EP-választás 2024;

2024-05-27 14:52:00

A Momentum elnöke és EP-listavezetője közölte, szerinte a képviselői esküje és a saját lelkiismerete elárulása lett volna, ha aláírja a dokumentumot. Megérkezett az MTVA válasza.

Hiába nem írta alá az MTVA nyilatkozatát Donáth Anna, a Momentum elnöke és EP-listavezetője, úgy tűnik, így is részt vehet a választási vitán – legalábbis ez derül ki az MTVA leveléből.

Donáth az erről szóló Facebook-posztjában felidézte, a múlt héten új feltételt szabott az MTVA a köztévés vitán való részvételre.

„Alá kellett volna írnom egy nyilatkozatot, amiben egyrészt vállalom, hogy kizárólag a köztévé által szabott témákban szólalok meg. Másrészt azt is vállalnom kellett volna, hogy ha a köztévé valamelyik szerkesztője úgy ítéli meg, hogy számukra nem komfortos a véleményem, akkor lekeverhetnek és a vitából kizárhatnak”

– írta, hozzátéve, szerinte a képviselői esküje és a saját lelkiismerete elárulása lett volna, ha az aláírását adja a cenzúrához. Azt pedig – folytatta – kifejezetten provokációnak érezte, hogy a vitafeltételekhez oly módon kellett volna a nevét adnia, mint „az akaratával mindenben egyezőt”.

A Momentum EP-listavezetője emiatt megírta az MTVA-nak, hogy a vitán ott lesz, de a nyilatkozatot lelkiismereti okokból nem tudja aláírni, ezzel kapcsolatban érkezett most meg a köztévé válasza.

A résztvevők egyébként elvileg péntek estig kaptak határidőt, hogy aláírják az említett nyilatkozatot. Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke országjárásának felcsúti állomásán közölte, ott lesz a vitán és aláírja a dokumentumot, de csatol hozzá egy listát arról, hogy ő miről fog még beszélni a megszabottakon túl. Jelezte azt is, nevetségesnek tartja, hogy minden listavezető jelölt hét percet kap a programja bemutatására, majd egy percben reagálhat a többiek által elmondottakra. Szerinte ez azért van, mert Deutsch Tamás is fél, a Fidesz is fél, a közmédia vezetői is félnek.