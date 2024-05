Idén sem sikerült zökkenőmentesre a kompetenciamérés, terheléses támadással magyarázza a zavart az Oktatási Hivatal

Juhász Dániel;

oktatás;feljelentés;Oktatási Hivatal;Belügyminisztérium;kompetenciamérés;terheléses támadás;

2024-05-31 05:55:00

Az OH szerint szerint munkatársaik időben kezelték az incidenst, ugyanakkor a hivatal elnöke feljelentést tett a rendőrségen.

Ebben az évben sem sikerült zökkenőmentesen lebonyolítani az országos digitális kompetenciamérést az iskolákban, a tesztek kitöltéséhez használt informatikai rendszer kezdeti akadozása mellett egy terheléses támadás is történt a mérési időszak alatt – derül ki az Oktatási Hivatal (OH) lapunknak küldött válaszából.

Igaz, az OH szerint utóbbi nem jelentett fennakadást, állításuk szerint munkatársaik időben kezelték az incidenst.

Ugyanakkor az OH elnöke feljelentést tett a rendőrségen.

A mérési időszak idén március 4-étől június 3-áig tart, és a 4-11. évfolyamos tanulók vesznek benne részt. A kompetenciamérési területek közé tartozik a szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv és célnyelv, valamint az 5-11. évfolyamokon kísérleti jelleggel történelmi és a digitális kultúrához kapcsolódó feladatokat is meg kell oldaniuk a diákoknak.

A hvg.hu beszámolója szerint most is akadtak technikai problémák, a portálnak márciusban négy iskolaigazgató is úgy nyilatkozott,

a rendszer már az első napon sem működött megbízhatóan, például nem töltött be egy-egy kép vagy grafikon, vagy nem lehetett továbblépni a következő feladatra.

Az OH lapunk érdeklődésére cáfolta, hogy bármikor „összeomlott” volna a rendszer, bár azt elismerték, hogy az első napon egy rövid ideig valóban volt egy váratlan lassulás a szoftverben, amit munkatársaik szintén kezeltek, közlésük szerint a mérések azóta fennakadás nélkül folynak. Hozzátették: helyi, iskolai problémák is bármikor felmerülhetnek, de ezek elhárítása szerintük az iskola és a fenntartó feladata, amelyhez egy útmutatót is készítettek az intézményeknek.

A kompetenciaméréseket először 2022-ben bonyolították le digitális formában, de több helyen ekkor sem működött megfelelően a rendszer. Olyannyira nem, hogy a 2022-es mérést – mint a Népszava az OH adatai alapján megírta – 3600 tizedik évfolyamos diáknak kellett megismételnie. Szerettük volna megtudni, a tavalyi mérés után kellett-e, valamint idén kell-e újraírni teszteket, de az OH-tól most azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az ismétlések számát a hivatal nem monitorozza, mert a digitális mérés egyik előnye, hogy a mérési időszakban bármikor megvalósítható.

A 2023-as mérés eredményeit egyébként még mindig nem tették közzé, de az OH szerint a publikálás már előkészítés alatt van. Az eddigiektől eltérően az eredmények országos és helyi szintű mutatói a Digitális Országos Kompetenciamérés adatvizualizációs felületén lesznek elérhetők, külön letölthető intézményi és helyi jelentések már nem lesznek.