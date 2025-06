Titkos adatgyűjtés - Az NSA és a CIA az online játékokat is megfigyelte

A létező világ mellett a Second Life, a World of Warcraft, az Xbox Live és a hasonló online játékok felhasználóinak millióit is megfigyelte az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) - közölte hétfőn internetes kiadásában a The New York Times.