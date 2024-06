Biztosan nem működik együtt a Fidesszel az Európai Néppárt, Manfred Weber szerint Giorgia Melonival is szívesebben állnak szóba

Rónay Tamás;

Fidesz;Orbán Viktor;zsarolás;bojkott;Európai Néppárt;Manfred Weber;

2024-06-03 11:58:00

Lehet, hogy Orbán Viktornak egy időre le kell mondania az Európai Unió elfoglalásáról.

A jövőben nem ejtheti túszul az egész Európai Uniót Orbán Viktor – jelentette ki a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke.

A kijelentés azért is rendkívül fontos, mert a héten megrendezendő európai parlamenti választáson várhatóan ismét az EPP szerzi meg a legtöbb mandátumot, így döntő szerepe lesz a jövőbeni többség kialakításában az Európai Bizottságban. Weber deklarálta nem lesz együttműködés egy jövőbeni Európai Bizottságban a Fidesszel. Mint a német Keresztényszociális Unió politikusa a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitugnak arra a kérdésre, amely jobboldali pártokkal működnének együtt, elmondta: „Nincs együttműködés egy olyan párttal, amely Vlagyimir Putyin zsoldjában áll, sem Orbán Viktorral vagy a lengyel Jog és Igazságossággal (PiS)”, azokkal a pártokkal, amelyek „megkérdőjelezik a jogállamiságot”. Hozzátette, az EPP az élvonalban harcol azon erők ellen, amelyek „el akarják pusztítani Európát”.

Manfred Weber utalt arra, hogy amikor 2022-ben megválasztották az EPP elnökének, világosan meghatározta, csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Európa-pártiak, támogatják Ukrajnát és tiszteletben tartják a jogállamiságot. – A demokratikus diskurzusban normális, ha valaki más véleményen van, de mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a globális kérdésekben csak akkor fogunk szerepet játszani, ha egy hangon szólalunk meg. Az, hogy Orbán Viktor az Oroszország elleni szankciócsomagoknál blokkolta az uniós államok túlnyomó többségének akaratát, nagy bosszúságot váltott ki Európa-szerte. Orbán Viktor a jövőben nem ejtheti túszul az egész EU-t – jelentette ki a politikus. Mint mondta, nem szabad többé hagyni, hogy azok az országok diktálják a tempót, amelyek blokkolják az uniós döntéshozatalt.

Az EPP elnöke egyúttal nem zárta ki az együttműködést az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) populista frakciójában helyet foglaló demokratikus pártokkal, Giorgia Meloniéval, az Olasz Testvérekkel (FdI), illetve a cseh kormányfő, Petr Fiala által vezetett Polgári Demokrata Párttal (ODS). Utalt arra, az EP-ben bevett gyakorlat a demokratikus erők közötti együttműködés. Erre példa volt az európai migrációs paktumról szóló szavazás. „Mindketten tudták, hogy milyen következményei lettek volna a paktummal szembeni nem szavazatnak.– Giorgia Meloni olyan politikusnak értékelem, aki el akar érni valamit Európában, aki támogatja a konszenzust” – tette hozzá.

Manfred Weber megfogalmazása szerint „Brüsszel is ébredezik”, fő ellenfélként pedig a szélsőjobboldali Alternatíva Németországot (AfD) nevezte meg, emlékeztetve arra, hogy a pártot nemrégiben kizárták a szélsőséges Identitás és Demokrácia európai parlamenti csoportjából is. Szerinte az, aki egy szintre helyezi Giorgia Melonit az AfD-vel, a német szélsőjobboldali pártot erősíti. Ez egyértelmű üzenet volt Olaf Scholz kancellárnak, aki vörös vonalnak nevezte a Giorgia Melonival való esetleges együttműködést is. Ki kell emelni, hogy Giorgia Meloni Olaszország demokratikusan megválasztott miniszterelnöke – hangoztatta a bajor CSU politikusa. Marine Le Pennel, akinek pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) az Identitás és Demokrácia frakciójában foglal helyet, azonban nem tud elképzelni semmiféle kooperációt. – Ez rendkívül súlyos teher lenne. Marine Le Pen ellenfél, Vlagyimir Putyin nevelte, nincs tisztában Oroszország-politikával, és sok olyan kérdést blokkolna, amelyet Európában megvitatunk. Támogatná a protekcionizmust is – mutatott rá Manfred Weber.