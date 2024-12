Aggódjunk Kern Andrásért? - Orvosai eltanácsolták a színpadra lépéstől

Legutóbb 2013-ban aggódott a művészvilág és a művészt szerető világ Kern egészségi állapotáért, amikor - ahogy ő mondta - a dohányzás és a negyvenévnyi stressz miatt súlyos gyomorpanaszok kínozták. Kórházba is került, mert a nagy kockázatnak kitett szerv be is vérzett. A művész úr betartotta orvosa szigorú utasításait, diétába kezdett, és meggyógyult.