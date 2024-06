Gáspár Győző a káli gyereknapi ünnepségen megmondta, hogy kire kell szavazni, és ha nyer a jelenlegi polgármester, akkor elviszi Marics Petit a faluba

M.A.;

2024-06-03 08:36:00

A Valmar duó tagja azonban jelezte, ő erről semmit nem tud, Gáspárt Győzőt pedig arra kérte, ne keverje bele politikai dolgokba.

Május utolsó vasárnapja helyett május utolsó péntekén tartották a Heves vármegyei nagyközségben, Kálban a gyereknapot. A rendezvény fővédnöke és fő fellépője Gáspár Győző volt, aki a színpadon többször is arra kérte a résztvevőket, június 9-én szavazzanak Morvai János jelenlegi polgármesterre – derül ki Hadházy Ákos Facebook-posztjából.

„Jövő vasárnap szeretnék újra úgy lefeküdni, hogy ő lesz az új polgármester” – fogalmazott Gáspár Győző a polgármesterrel az oldalán. Szerinte nem kell mást tenni, mint a „szüleiteknek elmondani”, hogy vasárnap el kell menni szavazni és Morvai János neve mellé kell tenni az ikszet. Ezután arr szólította fel a falusi gyereknap nagyrészt kiskorú közönségét, hogy

ezt „otthon is mondják el” a szüleiknek.

A közönségnek megígérte, hogy amennyiben ismét Morvait Jánost megválasztják, elviszi a faluba Marics Petit. Sőt, azt állította, meg is említette neki, hogy megy Kálra, és hogy amennyiben megválasztják a polgármestert, akkor a Valmar duó tagja is megy.

A Gulyáságyú Média kérdésére Marics Peti menedzsmentje „100 százalékban valótlannak” nevezte . A Gulyáságyú Médiának küldött reagálásban az áll, hogy a zenésznek semmilyen tudomása nem volt Gáspár Győző felajánlásáról, és „rendkívül fel is háborodott” a történteken. Menedzsere leszögezte, nincs tervben, hogy az előadó ellátogasson Kálra, amennyiben a megfelelő polgármesterjelöltet – Morvai Jánost – választják meg június 9-én.Egy Hadházy Ákos Facebook-posztjához írt kommentben Marics Péter egyébként jelezte, hogy nem is érti, mi van.

Gáspár Győző azt is állította a gyereknapon, hogy egy házban lakik Marics Péterrel, ám a menendzsment ezt is cáfolta. „Nem laknak egy házban és soha nem is laktak” – hangsúlyozta a menedzser, hozzátéve, keresték már Gáspár Győzőt, hogy kérdőre vonják, de egyelőre nem jártak sikerrel

A videót Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is megosztotta a Facebook-oldalán, a bejegyzéshez fűzött hozzászólásában pedig Marics Peti megerősítette, hogy minderről semmit nem tudott.

„Győzi, szedd mar össze magad, miért kell belekeverni tudtom nélkül politikai dolgokba? Hülyeségeket ne mondjál már, hogy együtt lakunk meg hogy hova viszel, mert az emberek elhiszik”

– kérte a zenész.

Morvai János független polgármester-jelöltként indul Kálban, ám ezzel párhuzamosan a Fidesz jelöltje a megyei önkormányzati választási listán. Idén – ellentétben az öt évvel ezelőtti választással, amikor nem volt ellenfele – három kihívója is akad.