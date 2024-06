Magyar Péter drogtesztnek veti alá magát, erre szólítja fel Deutsch Tamást és az Orbán-kormány tagjait is

nepszava.hu;

Orbán-kormány;Deutsch Tamás;Rogán Antal;felszólítás;drogteszt;Magyar Péter;EP-választás 2024;

2024-06-03 10:59:00

Ki vállalja?

„Mivel a fideszes bulvármédia legmélyebb bugyraiban éppen azt terjesztik, hogy én drogos lennék, bejelentem, hogy csütörtök reggel drogtesztnek vetem magam alá Budapesten és felszólítom a Fidesz listavezetőjét, Deutsch Tamást és a kormány tagjait, hogy ők is tegyenek ugyanígy és hozzám hasonlóan, legkésőbb szombat reggelig hozzák nyilvánosságra a tesztek eredményét” – írja hétfői Facebook-posztjában Magyar Péter.

A Tisza Párt alelnöke emiatt üzent Rogán Antalnak is, aki szerinte az utóbbi 3 hónapban a propagandistái és a titkosszolgálatok segítségével bűncselekmények sorát elkövetve próbálta őt lejáratni a magánéletén keresztül. „Én eddig semelyik politikus magánéletében nem vájkáltam, mert a Tisza Párt álláspontja szerint, mindenkit megillet a magánélet szentsége, de ha a Fidesz és személy szerint Rogán Antal úgy kívánja, akkor ezen tudok változtatni” – fogalmazott.

Magyar Péter arról nem írt, hogy melyik az a fideszes bulvármédia, amelyben őt drogosként állítják be, de mostani lépésével szemben a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szombati utazását állította szembe. „Vasárnap kiderült, hogy Rogán Antal a békemenetről egyenesen egy Londonba repült egy magángéppel a BL-döntőt megtekinteni a családjával és egy luxusszálloda 3,5 millió forintos elnöki lakosztályában szállt meg. A miniszter az újságírókat azért kérte számon, mert nem tartják tiszteletben a magánéletét és a gyermekeit. Rogán Antal az, aki a propaganda és a titkosszolgálatok korlátlan uraként senkinek a magánéletét nem tartja tiszteletben, és most is éppen ezt teszi” – hívta fel a figyelmet Magyar Péter.