Kötelező a drogteszt Orbán feleségének is?

Drogtesztre kötelezhetik Orbán Viktor feleségét, Lévai Anikót is, ha bevezetik a decemberben feldobott szűrővizsgálatokat. A miniszterelnök felesége ugyanis négy éve a Magyar Konyha havilap szerkesztőbizottságának elnöke. Az újságírók számára is kötelező drogteszt ötlete magát Lévai Anikót is meglepte – írja az Index.