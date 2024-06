Krekó Péter: A Fidesz retorikailag a történelem rossz oldalára állt, de így is jó eredményt fog elérni június 9-én

Árpási Bence;

Fidesz;történelem;retorika;Krekó Péter;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-06-04 11:28:00

Magyarország soha nem volt olyan elszigetelt az Európai Unió­ban, mint most.

Általában azt látjuk, hogy mintha a magyar külpolitika egyre inkább az orosz érdekek megvalósításának az eszköze lenne, mind az európai, mind a nemzeti színtéren – jelentette ki a Political Capital igazgatója a Népszavának adott interjújában. Krekó Péter szerint egyáltalán nem köszönt vissza a szuverenitásvédelem szempontrendszere abban, ahogy az Orbán-kormány a Külgazdasági és Külügyminisztériumot ért 2021-es hackertámadást kezelte.

Magyarország soha nem volt olyan elszigetelt az Európai Unió­ban, mint most, és ezek az esetek nem segítik a bizalom helyreállítását az európai és a transzatlanti partnerekkel. Krekó Péter már csak azért is tartja nonszensznek a magyar kormánynak az esettel kapcsolatos kommunikációját, mivel több más olyan országban is történt hasonló behatolás, amely tagja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO), ám ott nyilvánosságra hozták ennek tényét, és közölték, megerősítik a védelmi rendszereiket. A magyar külügy vezetőinek a támadáskor nem sikerült megvédenie sem a magyar politikai közösséget, sem a nemzetbiztonsági érdeket. Nehéz elképzelni, hogy ne kerültek volna ki érzékeny adatok a tárca szervereiről, mert ha ez így lenne, megfoghatatlan, mit vizsgálgattak az oroszok. A jövő heti ebédet? Vagy a protokolltalálkozóknak a munkarendjét, az ültetési rendet? – elmélkedett a szakértő.

A választási kampányt illeti, a Political Capital igazgatója emlékeztetett, hogy eddig már jóval több mint egymilliárd forintot költött az Orbán-kormány az orosz dezinformációk terjesztésére. re­torikailag egész egyszerűen a történelem a rossz oldalra állt – fogalmazott Krekó Péter, aki szerint ez a háborús tematika mintha most kevésbé lenne hatásos, de arra kell számítani, hogy a Fidesz jó eredményt fog elérni június 9-én.