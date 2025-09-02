Háborúra hangolva – Orbán Viktor legnagyobb politikusi teljesítménye, hogy másfél évtized után még mindig figyelünk arra, amit mond

Történjen bármi, bosszantson bármivel, a miniszterelnöknek annyit mindig sikerül elhitetnie, hogy ő egy határozott, megfontolt, bölcs vezető, aki kézben tartja az országot a jelenkor viharaiban. Hogy annál, amit bejelent, még mindig fontosabb, amit kijelent. Ha Orbán Viktornak csak a bejelentéseire figyelnénk, nem lenne túl megnyugtató a kép. Elég az idei történésekre gondolni. Repülőrajtot hirdetett a gazdaságban – jelenleg már az 1 százalékos növekedésnek is örülnénk. Magabiztosan odakacsintotta, hogy betiltja a Pri­de-ot – több százezres felvonulás lett belőle. Világgá kürtölte, hogy eltakarítja a „poloskákat”, az ellenzék külföldről pénzelt hangadóit – a jogi háttér kialakítása felfüggesztve. Most épp a Harcosok Klubjával, a Digitális Polgári Körökkel bajlódik.