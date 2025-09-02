A retorika tanítása teljesen hiányzik az oktatási rendszerekből.
Történjen bármi, bosszantson bármivel, a miniszterelnöknek annyit mindig sikerül elhitetnie, hogy ő egy határozott, megfontolt, bölcs vezető, aki kézben tartja az országot a jelenkor viharaiban. Hogy annál, amit bejelent, még mindig fontosabb, amit kijelent. Ha Orbán Viktornak csak a bejelentéseire figyelnénk, nem lenne túl megnyugtató a kép. Elég az idei történésekre gondolni. Repülőrajtot hirdetett a gazdaságban – jelenleg már az 1 százalékos növekedésnek is örülnénk. Magabiztosan odakacsintotta, hogy betiltja a Pride-ot – több százezres felvonulás lett belőle. Világgá kürtölte, hogy eltakarítja a „poloskákat”, az ellenzék külföldről pénzelt hangadóit – a jogi háttér kialakítása felfüggesztve. Most épp a Harcosok Klubjával, a Digitális Polgári Körökkel bajlódik.
Magyarország soha nem volt olyan elszigetelt az Európai Unióban, mint most.
Jelentős növekedést észleltek a szélsőséges csoportoktól eredő fenyegetések számában és az erőszakos retorika terjedésében az amerikai titkosszolgálatok az interneten azóta, hogy a 2024-es republikánus elnökjelöltségért kampányoló Donald Trump volt elnök harcba hívta híveit a keddi letartóztatására készülve.
Egy hangosan kimondott elkúrtukra vagy egy nyilvános, a sajtóban is idézett gecizésre lassan már a szemünk se rebben. A magyar közbeszéd gyűlölettől fröcsög és harci rigmusoktól hangos, ez nemcsak tükrözi, meg is teremti a társadalom zaklatott mentális állapotát. Minden, ami eddig „magyar” volt, most már „nemzeti”, és a feudalizmus áporodott, archaikus kifejezései is rendre előkerülnek a NER-beszédben. Ki és hogyan hozhat ebben változást?