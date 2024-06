Publicus Intézet: Horváth Csaba vezet Zuglóban, a fideszes Borbély Ádám a második

nepszava.hu;

Zugló;Horváth Csaba;XIV. kerület;Publicus Intézet;önkormányzati választás 2024;Borbély Ádám;Rózsa András;

2024-06-05 15:08:00

A felmérés eredményei szerint Rózsa Andrásra, a volt momentumos alpolgármesterre a megkérdezettek 15 százaléka szavazna.

A jelenlegi polgármester, Horváth Csaba a legnépszerűbb Zuglóban – ez derül ki a Publicus Intézet legfrissebb, május 25. és május 29. között készült közvélemény-kutatásából.

A felmérés szerint a zuglói polgármesterjelöltek közül a hivatalban lévő Horváth Csaba a legismertebb 92 százalékkal, a közvélemény-kutatásban szereplő politikusok közül csak a 93 százalékos ismertséggel rendelkező főpolgármestert, a kerületet 2019-ig vezető Karácsony Gergelyt ismerik többen. A fideszes Borbély Ádám ismertsége 49 százalékos, míg a Momentum jelöltjét, Rózsa Andrást csak a megkérdezettek harmada, 34 százalék ismeri.

A kutatás során a megkérdezettek

37 százaléka mondta azt, hogy a választáson Horváth Csabára szavaz majd,

a kormánypártok jelöltjére, Borbély Ádámra a zuglóiak 23,

a volt momentumos alpolgármesterre 15 százaléka szavazna,

eközben sem Vida Attila, az LMP jelöltje, sem a mi hazánkos Czeglédi János nem rendelkezik olyan támogatottsággal, amely érdemben befolyásolná a vasárnapi polgármester-választás eredményét.

A Publicus megvizsgálta azt is, mi lenne az eredmény abban az esetben, ha egyetlen ellenzéki jelölt, a jelenlegi polgármester állna csak szemben fideszes kihívójával. Ebben az esetben

Horváth Csabára az összes megkérdezett 44 százaléka szavazna, Borbély Ádám pedig a szavazatok 24 százalékára számíthatna.

Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a hagyományosan baloldali Zuglóban a Fideszt csak az ellenzék megosztottsága teheti tényezővé.

A felmérésben részt vett zuglóiak

52 százaléka Horváth Csaba jelenlegi polgármestert tartja a legalkalmasabbnak a kerület vezetésére,

viszonylag szorosan, 50 százalékkal követi őt a fideszes Borbély Ádám,

a momentumos Rózsa Andrást pedig az összes megkérdezett 33 százaléka tartja alkalmasnak, míg 50 százalékuk alkalmatlannak arra, hogy polgármesterként vezesse Zuglót.

A megkérdezettek 64 százaléka ígérte részvételét a választáson.

A reprezentatív közvélemény-kutatást a Publicus Research 1004 fő zuglói lakos telefonos megkérdezésével végezte, a hibahatár plusz/mínusz 3,1 százalék.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Medián saját felmérésében a Publicus Intézettől eltérő eredményre jutott: a május 29-30-án felvett közvélemény-kutatás szerint ha most hétvégén tartották volna Zuglóban az önkormányzati választást, akkor Rózsa András legyőzte volna Horváth Csabát. A felmérés alapján a hivatalban lévő polgármester csupán harmadik a versenyben a teljes mintában mért 19, a választani tudó biztos szavazók körében mért 23 százalékos népszerűségével. Második helyen a fideszes Borbély Ádám áll 24, illetve 31 százalékos támogatottsággal, míg Rózsa András, akit Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is támogat, az első helyen állt néhány napja a teljes népességben mért 28, a választani tudó biztos szavazók körében mért 37 százalékos támogatottságával. Azonban az is kiderült, hogy a jelöltek ismertsége terén Rózsa Andrást mindössze a válaszadók 29 százaléka nevezte meg spontán. A biztos szavazók körében ráadásul csupán 17 százalék tartja győzelemre esélyesnek, míg Horváth Csabát 39 százaléknyian.

Április végén közölt kutatásában azonban a Závecz Research arra jutott, a zuglóiak 36 százaléka Horváth Csabára adná a voksát, ezzel vezet a polgármesterjelöltek között. A felmérésből kiderül, hogy Horváth Csaba után Borbély Ádám következik, rá a helyiek 32 százaléka szavazna, míg Rózsa Andrásra 14 százalék. A zuglóiak 18 százaléka nem tudott választani a jelöltek között.