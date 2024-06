Kávé, kakadu, szívember – Szürreális videóval kampányol a győri polgármester

nepszava.hu;

Győr;Fidesz-KDNP;kampányfilm;Borkai Zsolt;Dézsi Csaba András;önkormányzati választás 2024;

2024-06-04 12:41:00

Szanyi Tibor kapitány egykori „tölts és lőjj” típusú kampányvideója kanyarban sincs a fideszes Dézsi Csaba András csaknem 45 perces kisjátékfilmjéhez képest.

Olyan kampányfilmet gyártottak Dézsi Csaba Andrásról, Győr újrainduló fideszes polgármesteréről a Vbrothers nevű, eddig kevéssé ismert videós csapat, amely példátlan a magyar politikában – vette észre a YouTube-ra még szombaton feltöltött kampányvideót a 444. A Szívember cím a kormánypárti jelölt civil foglalkozására is utalhat: Dézsi ugyanis kardiológus főorvos, és arról is elhíresült, hogy 2020 januári megválasztása után a fideszes parlamenti többség miatta még törvényt is módosított, és attól kezdve bárki lehet egyszerre kórházi főosztályvezető és polgármester.

A film kezdőképe egy esti sötétségbe burkolózó győri panelrengeteg, és a valóban drámai hatású aláfestő zene alatt megy több magyar és külföldi tévécsatorna esti híradója, amelyekben Borkai Zsolt – a függetlenként most is ringbe szálló – volt polgármester közismert szexbotrányáról, majd annak következményeiről, Borkai Zsolt Fideszből való kilépéséről, lemondásáról számolnak be. A következő pillanatban egy lakás nappali fényben máris madárcsicsergés hallatszik (A polgármester nagy papagájrajongó. Annyira szereti a madarait, hogy még egy győri játszóteret is elnevezett róluk.) a házaspár konyhája felől, ahol a polgármester felesége kávét főz.

Ennek a hangját még egy konyhai széken terpeszkedő nagy plüssmaci hallaná, ha életre kelne, de végül maga a civilben rocker Dézsi Csaba András, aki azóta értékesített, botrányt kavaró szolgálati Audijával tavaly Budapestre száguldott a Rammstein-koncertre, basszushangok kíséretében idézi fel, hogyan is kezdődött a polgármestersége.

Kaptam egy telefonhívást: vállalnám el, hogy Fidesz-KDNP színekben elindulok polgármesterjelöltnek – meséli a polgármester, aki bevallotta, ő inkább alpolgármester szeretett volna lenni, éppen az említett orvosi foglalkozása miatt. Végül AC/DC-pólóban a kamerák előtt el is játszotta, hogy történt, amikor a feleségével – akinek a vállán egy nagy fehér kakadu ült – közölte a nagy hírt, megmagyarázva, hogy azt csak azzal a feltétellel vállalja, el, ha lehetővé teszik, hogy orvosként is tovább dolgozhasson. Az asszony nem szólt, csak mosolygott és bólogatott.

A film folytatódik, a dráma elül, néha egy-egy érdekesebb jelenet kelti fel e néző érdeklődését, amikor Dézsi Csaba András a kamera előtt mutatja az „Ezen a területen tilos a dohányzás!” feliratot azzal, hogy ő tiltotta ki a füstölő embereket a városházáról, még alpolgármesterként. Vall még a polgármesterről egy orvoskolléga, a fideszes politikus állatmentő oldalát is megismerjük, és egy kissé újra fokozódik a drámai feszültség, amikor, „egy kis mozgás mindenkinek kell” jelszóval egy edzőteremben egy oldalán fekvő traktorkereket emelget és fordít a másik oldalára, de végül siker koronázza az erőfeszítéseit.