Kulja András: Előfordul, hogy egy kórházi osztály nem vallja be a szakemberhiányt, inkább kozmetikázza a számokat

A Tisza Párt befutó helyen lévő európai parlamenti képviselőjelöltje átfogó uniós egészségügyi tervet szeretne, elmondása szerint ugyanis az elöregedő társadalom mellett Európa-szerte csökken a szakemberek száma, ami a kevésbé tehetős országok rendszereinek összeomlásához vezethet.

Kulja András, a Tisza Párt 4. helyen álló, ezzel befutónak tűnő európai parlamenti képviselőjelöltje adott interjút a Telexnek. Az eredetileg sebészszakorvos-jelöltként és orvos-influenszerként tevékenykedő férfi áprilisban mondott fel két munkahelyén is, hogy csatlakozhasson Magyar Péter pártjához.

Az interjú elején a politikába frissen belépő Kulja Andás elmondta, ezidáig a Tisza Párt jelöltjei azért voltak óvatosabbak a nyilvános szereplésekkel, mert korábban egyikük sem volt politikus, így a jelen szituáció mindannyiuk számára új. „Látjuk, hogy működik a propagandagépezet, bennem kifejezetten amiatt volt aggodalom, hogy az új szerepben hogyan tudok úgy megfogalmazni állításokat, hogy azt ne lehessen kiforgatni. Szerettünk volna lelkileg és fejben is felkészülni az új szerepre. Volt több találkozónk, ahol megosztottuk egymással a tapasztalatokat, és egy kommunikációs szakember is segített a felkészülésben” - mondta, hozzátéve, Magyar Pétert ő is számos helyszínre elkísérte országjárásán és fel is szólalt. Elmondása szerint a Tisza Párt listavezetője nem mondta meg neki, hogy miről beszéljen, vagy miről ne.

Kulja András már áprilisban beadta a felmondását a munkahelyein, amikor kiderült, hogy a párt beválaszotta a 10 legjobb jelentkező közé az EP-képviselői pályázatán. A felmondás azért is volt szükséges számára, mert mint mondta, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján nem beszélhetne szabadon az egészségügy problémáiról. Most azt szeretné elérni, hogy megmutassák, a Tisza Párt egy olyan Magyarországot képzel el, ahol van egészségügyi program, és nem urambátyám rendszerben, ismeretségek alapján történnek a fejlesztések.

Arra a kérdésre, hogy mit tart a magyar egészségügy legnagyobb problémájának, úgy válaszolt: „A legnagyobb probléma pont az, hogy nem lehet felhívni a figyelmet a problémákra. Sok mindennek nincs következménye, mert fontosabb az a hamis politikai narratíva, amely szerint Magyarországon nyugati színvonalú ellátás van. Az igazság azonban az, hogy rengeteg szakrendelés szünetel, 1 millió 290 ezer embernek nincs háziorvosa, és óriási eszközhiány van. A kórházi tartozások miatt hajnal kettőkor nincs bélvarrógép a műtőben, amellyel negyven perccel le lehetne rövidíteni a műtétet. Egy idős, rossz állapotú betegnél nagyon nem mindegy, hogy mennyi idő alatt végzünk. Előfordulhat az, hogy egy kórházi osztály a szakemberhiány miatt nem tudja kiállítani az ügyeletet, de nem szabad ezt bevallani, inkább kozmetikázzák a számokat. Nincs egy átfogó egészségügyi program, csak az számít, hogy papíron úgy tűnjön, mintha minden rendben lenne.”

Kulja András úgy látja, az Európai Parlamentben egyre többet foglalkoznak az egészségüggyel, és nem véletlenül szinte minden pártcsalád programjában hangsúlyos szerepet kap.

A jelen hétéves költségvetési ciklusban tizenkétszer annyi pénzt fordított az Európai Unió egészségügyi programokra, mint az előző ciklusban, ez körülbelül 2000 milliárd forintot jelent.

A politikus szerint szükség lenne egy átfogó uniós tervre az egészségügyben, mert az európai társadalom öregszik, ezzel párhuzamosan Európa-szerte csökken a szakemberek száma, márpedig mivel Németország és más tehetősebb országok magasabb bérekkel és jobb feltételekkel el tudják szívni a munkaerőt a kelet-közép-európai régióból, megoldás híján a szegényebb országok egészségügyi rendszere össze fog omlani. Ezért európai parlamenti képviselőként szeretné napirenden tartani az Európai Egészségügyi Unió témáját, különös tekintettel a magyarországi helyzetre.

Kulja András elmondása szerint akkor köteleződött el a Tisza Párt mellett, amikor kiment Magyar Péter április 6-i tüntetésére a Kossuth térre, ahol úgy érezte, megváltozott valami az országban. S ezt követően arra jutott, szeretne tenni valamit azért, hogy néhány hónapos kisfia már egy jobb Magyarországon nőhessen fel.

Magyar Péterről Kulja András úgy vélekedett, el tudja érni, hogy az emberek felálljanak a fotelből, és rádöbbenjenek arra, hogy Magyarországon tényleg minden ki van szervezve egy baráti körnek. Emellett egy jó értékrendű, tenni akaró, nagy lexikális tudással rendelkező emberként ismerte meg. Egy nap végére sokszor nagyon elfárad, de elmondása szerint szűkebb körben is azt mondja nekik, amit a tömegeknek a kisteherautója platóján.

Varga Judit Magyar Pétert hiteleteleníteni igyekvő frizbis interjújáról az EP-képviselőjelölt azt mondta, látszott, hogy politikai céllal rendelték meg a videót, mert egyszer sem került szóba az a hangfelvétel, amit Magyar Péter előtte nyilvánosságra hozott. Ennek ellenére, bár világos, hogy Varga és Magyar rossz házasságban éltek, az interjúból az is kiderült, hogy a Tisza Párt listavezetője soha nem ütötte meg volt feleségét. Hozzátette, a bántalmazott nők helyzete nagyon komoly probléma Magyarországon, másfél évig dolgozott pszichiáter rezidensként. Azoknak a jegyeknek, amiket a volt igazságügyi miniszter megfogalmazott volt férjével szemben, Kulja nem látta jelét.

Kulja András egyébként kárpátaljai származású, ezért a Telex megkérdezte tőle, hogyan látja a kárpátaljai magyarok helyzetét napjainkban. Úgy válaszolt: „Az elmúlt harminc évben soha senki nem ártott annyit a magyar kisebbségnek Kárpátalján, mint a jelenlegi magyar kormány. Belpolitikai célokra használják a kárpátaljai kisebbséget, és az ukrán kormánnyal való konfliktust a magyar kisebbségek helyzetével próbálják indokolni. Azt gondolom, hogy a kisebbség problémáira a diplomácia hagyományos keretei között is lehetett volna megoldást találni, ahogy az sikerült például Romániának. A magyar kormány azonban pajzsként használta a magyar kisebbséget, célkeresztet tett rájuk, és emiatt érték sajnos atrocitások őket a nacionalisták részéről. A kormány ahelyett, hogy valóban megvédte volna a magyar kisebbséget, csak növelte az ellentétet az ukránok és a magyarok között. Minden egyes lépés arra irányult, hogy minél több politikai tőkét tudjon csiholni.”

Kulja Andás támogatja Ukrajna EU-tagságát, mint mondta, ez szerinte számos új lehetőséget teremtene a kárpátaljai magyaroknak. A csatlakozás persze komplex folyamat, Ukrajnának teljesítenie kell az EU elvárásait például a korrupció megelőzése vagy a kisebbségi jogok biztosítása terén - tette hozzá. Ukrajna erőteljesebb uniós megsegítésének támogatását a politikus ugyancsak a kárpátaljai magyarok helyzetétől tenné függővé, leszögezte, nem veszélyeztethetjük az ő életüket.

Szóba került a TikTok is, Kulja András a több mint 368 ezer követővel rendelkező TikTok-oldalát szeretné megtartani és folytatni egészségügyi edukációs tevékenységét. Ugyanitt beszámolna majd az európai parlamenti tevékenységéről is nézőinek, mindazonáltal nem tervezi politikai felületté változtatni az oldalát. Ha esetleg mégsem sikerülne kijutnia az EP-be, úgy valószínűleg a magyar egészségügybe térne vissza és leteszi a sebészi szakvizsgáját.