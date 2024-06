A Belügyminisztérium a kulturális tárcára hárítaná a felelősséget, amiért Szegeden szinte teljesen leállt a gyermeksebészet

Népszava;

2024-06-06 05:55:00

Bár lapunk információi, a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása, valamint az orosházi fiú esete is igazolja, hogy távolról sem volt zavartalan a dél-alföldi gyereksebészeti ellátás Szegeden, a kormányzat – olykor magának is ellentmondva – próbálja tagadni ezt.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár cikkeink nyomán közlemény adott ki kedden, amelyben azt írta: „A sajtóban megjelentekkel ellentétben Szegeden és a régióban nem volt olyan gyermek, aki ne kapta volna meg az azonnali szükséges ellátást.” Ezután viszont arról írt: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGY) kötelezte a szolgáltatót, hogy „haladéktalanul biztosítsa a helyi szakellátást a területi ellátási kötelezettségének és a magas progresszivitási szintnek megfelelően.” Arra viszont nem tért ki az államtitkár, hogy ha minden gyerek megkapta az azonnali ellátást, akkor miért kellett egyáltalán intézkednie az NNGYK-nak.

Később arról is írt Takács Péter, hogy az ellátás „feltétele egy (…) megfelelő műtőblokk”, és keddtől ki is jelölték „a biztonságos és megfelelő gyermeksebészeti beavatkozások elvégzésre alkalmas műtőblokkot.” Korábban lapunk is épp erről írt, az orvosi kamara szintén ezt kifogásolta: a megfelelő műtőblokk hiánya okozta a hetekig tartó ellátási zavart.

Érdekesség, hogy a belügyminisztériumi államtitkárnál árnyaltabban fogalmazott az ügyben maga a tárca. Amikor arról érdeklődtünk, indul-e vizsgálat az ellátási zavar miatt, leszögezték: a Belügyminisztérium haladéktalan intézkedésre szólította fel a Szent- Györgyi Albert Klinikai Központot „a fennálló helyzet mielőbbi rendezésére”. És fontosnak tartották megjegyezni: egyetlen beteg gyermek sem marad ellátatlanul, a hatóságok és az egészségügyi szolgáltatók is minden esetben gondoskodnak a megfelelő helyettesítő szolgáltató kijelöléséről. Lapunk éppen arról írt, hogy a szegedi ellátási gondok miatt Pécsre, Debrecenbe, Budapestre kellett vinni gyerekeket.

Bár a tárca közvetve elismerte az ellátási zavart, azt nem tudni, lesz-e vizsgálat a történtek nyomán. Az egészségügyért felelős, a konkrét ügyben eljáró Belügyminisztérium ugyanis ebben már nem tartja illetékesnek magát. Azzal tértek ki a vizsgálat indítására vonatkozó kérdéseink elől: „Forduljon a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, mint a felsőoktatásért felelős ágazatirányítóhoz.” Ezzel arra utaltak, hogy Szegedi Tudományegyetem, mint felsőoktatási intézmény, ahhoz a tárcához tartozik. Kérdéseket küldtünk a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak is, de választ nem kaptunk.