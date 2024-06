A Tisza június közepén csatlakozhat az EP néppárti csoportjához

Halmai Katalin (Brüsszel);

Európai Parlament;Európai Néppárt;Manfred Weber;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-06 17:00:00

Manfred Weber pártelnök és frakcióvezető a múlt héten telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, és megegyeztek a folytatásról.

A mérsékelt jobboldali pártokat tömörítő Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti csoportja június 18-19-i ülésén dönthet a magyar Tisza párt képviselőinek a felvételéről - tájékoztatta a Népszavát egy EPP-s forrás.

A jóváhagyáshoz az kell, hogy a jelentkezők megkapják a jelenlévő frakciótagok szavazatainak a többségét. A politikai csoportban egyetlen pártnak, így a Kereszténydemokrata Néppártnak sincs vétójoga, tehát ha akarná, sem akadályozhatná meg a tiszások csatlakozását. Más az eljárás a pártcsaládban, ott a tagpártok élhetnek a vétójogukkal, ha ellenzik új pártok felvételét. Magyarék azonban még nem tartanak ott.

Míg a Fidesz 2021. márciusában kénytelen volt távozni a frakcióból és a pártcsaládból, addig a KDNP ott maradt és Hölvényi György személyében EP-képviselőt is küldött a pártcsoportba. Hölvényi a Fidesz-lista befutó helyén van, szinte biztosan visszatér az uniós törvényhozó testületbe.

Forrásunk szerint a bajor keresztényszocialista Manfred Weber - aki egyszemélyben az EPP elnöke és parlamenti csoportjának vezetője - pénteken telefonon beszélt Magyar Péterrel, a Tisza párt alelnökével. Megegyeztek, hogy a párt felvételét fogja kérni a Néppárt parlamenti frakciójába. A pártcsoportban az a szokás, hogy minden kívülről érkező, azaz nem egy tagpártot képviselő jelentkező tagságáról külön döntenek,

de “ha megvan az egyetértés (a tiszásokkal), akkor akár egyszerre is szavazhatunk róluk”

- mondta az eljárást jól ismerő nyilatkozó.

A felmérések szerint az Európai Néppárt a vasárnap befejeződő európai választásokon a legtöbb szavazatot kaphatja, és valamelyest növelheti is a mandátumainak számát. A távozó EP-ben 177 taggal a legnagyobb frakciót alkotta, elsőségét az új képviselő-testületben is megőrizheti 180 vagy ennél is több hellyel. A hazai közvélemény-kutatások a Tiszának 5-6 képviselői helyet jósolnak.

A Fidesz távozása óta az EPP nagy fájdalma, hogy nem volt jelen Magyarországon, nem akadt jelentős politikai erő, amellyel együttműködhetett volna. Mint Manfred Weber a Népszavának áprilisban megerősítette, két éve dolgoznak azon, hogy a pártcsalád újabb magyar tagpárttal bővüljön.

- Három alapvető feltételünk van, amelyet mindenkinek, aki hozzánk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia

- válaszolta akkor lapunknak a Tisza lehetséges felvételét firtató kérdésünkre. A pártelnök és frakcióvezető a napokban a Politico című brüsszeli hírportálnak már azt mondta, hogy örül Magyar Péter érdeklődésének és a Néppárt ajtaja nyitva áll előttük.