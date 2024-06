Lényegében semmilyen szabálynak nem kell megfelelni az EP- és önkormányzati választások kampányköltéseit illetően

Czene Gábor;

Ligeti Miklós;kampányköltések;szuverenitásvédelmi törvény;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-06-07 12:39:00

Az EP- és önkormányzati választások során a pártok annyit költenek, amennyit akarnak és tudnak. A számvevőszék azonban vizsgálni fogja, hogy bevételeiket törvényesen szerezték-e – derült ki Ligeti Miklós nyilatkozatából.

Ha az a kérdés, hogy milyen szabályok vonatkoznak az EP- és önkormányzati választások kampányköltéseire, akkor arra nagyon röviden lehet válaszolni: lényegében semmilyenek – kezdte Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Van ugyan kampányfinanszírozási törvény, de ez csak az országgyűlési választásra vonatkozik. Az EP- és az önkormányzati választások pénzköltéseire korábban se vonatkoztak, és most se vonatkoznak külön finanszírozási szabályok. A pártok erre a két választásra, amit ezúttal ugyanazon a napon tartanak, nem kapnak célzott állami támogatást.

Léteznek azonban olyan töredékszabályok, amelyek összefüggésbe hozhatók az EP- és az önkormányzati választásokkal – folytatta Ligeti Miklós.

A választási eljárásról szóló törvény például minden választás esetében meghatározza a kampányeszközöket. Szemben azonban az országgyűlési választással, ahol jelöltenként nagyjából 6 millió forint a költési plafon, az EP- és az önkormányzati választásokkor a kampányeszközök meghatározásához nem csatlakozik semmilyen költési szabály. Csak annyi derül ki a törvényből, hogy mi számít kampányeszköznek és kampánytevékenységnek.

A meghatározás szerint kampánytevékenységnek tekinthető minden olyan cselekvés, amely a választói akarat befolyásolására irányul, vagy ezt eredményezheti – ismertette a törvényt Ligeti Miklós. A jogszabály tipizáló jelleggel, tehát nem kimerítően felsorol négy jól ismert kampányeszközt:

választói gyűlés, közterületi hirdetés, vagyis a plakátolás, háztól házig tartó közvetlen kampányolás és médiahirdetés.

Mindez – jegyezte meg Ligeti Miklós – akkor vált kisebb-nagyobb mértékben vitatott kérdéssé, amikor a 2019-es önkormányzati választások során szembesült a Fidesz azzal, hogy a közösségi médiában nincs eléggé erős pozíciója. A hatalom aztán alaposan belehúzott, és a soron következő időközi országgyűlési választáson, ahol viszont a törvény szerint már érvényesült a költési plafon, a fideszes Koncz Zsófia úgy nyert a tiszaújvárosi körzetben, hogy kampányára a megengedett összeg – ez 2020-ban mintegy 5,5 millió forint volt – többszörösét költötték el csak a közösségi médiában. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) akkor hirtelen „furcsán csúszós” kommunikációba kezdett,

és arra hivatkozott, hogy a Facebook-költések nem számítanak bele a kampányba, mert ilyen kitétel nem szerepel a választási eljárási törvény felsorolásában.

A jogi igazgató ezt az érvelést nyilvánvaló butaságnak nevezte.

Ligeti Miklós elmondása szerint a Fidesz nemcsak behozta a lemaradását a közösségi médiában, hanem azt a módszert is megtalálta, amellyel relatív távolságban tudja tartani magától, azaz ki tudja szervezni kampányát. A hirdetési aktivitás nem a Fidesz-KDNP nevében jelenik meg az online térben: a Megafon ugyanúgy viselkedik a közösségi médiában, ahogyan a hagyományos kampányban a Civil Összefogás Fórum (CÖF).

A hatalom kiszervezési kísérletei sikeresek, hiszen az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem számítja hozzá a Fidesz kampányköltéseihez azokat az összegeket, amelyeket más szervezetek költenek el

– a Fidesz érdekében. A 2022-es ellenzéki összefogás vizsgálatakor viszont a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) kiadásait az ÁSZ beszámította az ellenzék kampányába.

Formai értelemben ebben van annyi igazság, hogy az MMM maga is feltűnt szervezőként kampányrendezvényeken, így bizonyos fokig összekeveredett a pártnak nem tekinthető civil formáció és az általa támogatott pártok megjelenése. A kormánypárt, amely régóta alkalmazza a kampány kiszervezését, gondosan ügyel arra, hogy ez ne történhessen meg. A Fidesz ilyen amatőr hibát nem követ el – állapította meg Ligeti Miklós.

Az EP- és önkormányzati választásokon jelölő szervezetként résztvevő pártok működésének vannak általános gazdálkodási szabályai, amelyek meghatározzák, hogy a pártok honnan fogadhatnak el adományokat, honnan szerezhetnek bevételeket – tért vissza az eredeti kérdéshez a jogi igazgató.

500 ezer forintnál nagyobb összegű adománnyal csak „nevet és arcot” felvállalva lehet támogatni a pártokat.

Ennek azért van jelentősége, mert a pártoknak évente beszámolási kötelezettségük van, gazdálkodásukat az ÁSZ ellenőrzi. A számvevőszék ugyan külön nem vizsgálja az EP- és önkormányzati választások pénzköltéseit, de azt igen, hogy a párt gazdálkodásának részeként a bevételi források megfeleltek-e a törvényi feltételeknek.

A pártok 2014 óta nemcsak az EP- és önkormányzati választások során, hanem általában véve sem vehetnek igénybe külföldi támogatást. Az úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénnyel idén életbe lépett új szabályozás értelmében

az önkormányzati választások esetében a külföldi pénzek tilalma most már a pártnak nem minősülő egyesületeket is köti.

Minél inkább elhagyjuk Budapestet, annál inkább jellemző az, hogy egyesületek is részt vesznek a jelöltállításban: most már ezek a szervezetek sem használhatnak külföldi forrást – hívta fel a figyelmet Ligeti Miklós.

Számítások és felmérések hiányában a korrupcióellenes szervezet jogi igazgatója nem vállalkozott arra, hogy megbecsülje, mennyi pénzt költött a kormánypárt, és mennyit az ellenzék a mostani kampány során. Ligeti Miklós a személyes benyomásaira hagyatkozott. Bár a busz- és villamosmegállóban, az úgynevezett citylight plakátokon megjelentek ellenzéki politikai kampányhirdetések is, a fővárosban feltűnő volt, hogy a közterületi hirdetési felületeket a kormánypárt dominálta.

444 milliót égettek el alig egy hét alatt a hajrában

Május 27. és június 2. között több mint 444 millió forintot költöttek politikai hirdetésekre a Meta rendszerében a hazai pártok, politikusok, a pártokhoz köthető média, közszereplők, különböző szervezetek. Ebből 361 millió 409 ezret, tehát a teljes összeg 81,36 százalékát a kormányoldalhoz köthető szereplők költötték – mondta lapunknak Lévai Richárd marketing specialista, a Közösségi kalandozások nevű blog tulajdonosa, szerzője.

A Fidesz és a KDNP összesen 89 milliót fizettet Meta-hirdetésekre.

Az ellenzék esetén az összes pártköltés csupán 15,6 millió. A kormányoldal és az ellenzék hirdetési számlája a politikusi kategóriában esik legközelebb egymáshoz: az ellenzékiek 48 milliót fizettek a Metának, míg a kormányoldalon vagy ahhoz közeli politikusok 50 milliót. Ami a média költést illeti, ott már elég nagy a differencia, 142,5 millió áll szemben 10 millióval, és nem meglepő mód itt is az ellenzékhez tartozik az alacsonyabb összeg. Szintén szembetűnő a közszereplők, influenszerek, költései, ők összesen 78,7 milliót költöttek. Ennek számottevőbb részéért a Megafon felel, a régi kedvenc CÖF múlt héten csupán 100 ezres nagyságrendben jelentetett meg fizetett hirdetést. Az ellenzéki oldalon jó ideig nem volt ilyen jellegű tétel, ám a Demokratikus Koalíció életre hívta saját influenszer központját, a Hétköznapi Hősöket, ők az elmúlt héten 1,25 milliót költöttek. A fennmaradó politikai költésekért „független elemek”, és nemzetközi szervezetek magyar hirdetései felelnek.

Lévai Richárd szerint érződik a kampányhajrá, a májusi politikai hirdetésekre fordított összeg az áprilisi duplája lett. – Míg áprilisban 664,5 milliót égettek el, addig májusban már 1,34 milliárdot. Budapesten például az egy (meta) felhasználóra jutó összeg a kormányoldal esetén áprilisban 86,25 forint volt, addig májusban már 183,74 forint. Ellenzéki oldalon 14,61 forintról növekedett 32,92 forintra. Egyébként az is érdekesen kirajzolódik, hogy kinek mik a preferált területek. A kormányoldal például Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom megyében kétszer annyit költött, mint áprilisban. Az ellenzéknél még látványosabb a koncentráció, ők Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5,87-szer többet költöttek májusban, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében pedig 5,69-szeres a szorzó. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek az összegekben nem csak a pártok, vagy a szervezetek központi költései tartalmazzák, hanem a helyi kisebb jelölteket is, akik feltehetően saját büdzséből is finanszírozzák a kampányukat – mondta a szakértő.

Lévai Richárd arra a tendenciára is felhívta a figyelmet, hogy a politikai hirdetésekre fordított összegek április 8-ig haladt párhuzamosan a 2022-es választáséval, viszont egy ideje már kevesebbet költenek.

– Most 444 milliót költöttek a politikai szereplők, a 2022-es választás ennek megfelelő időszakában 506 milliót.

Ha ehhez hozzávesszük az inflációt is, akkor ez már jelentős különbség – magyarázta Lévai Richárd, aki azt is hozzátette, a kampányidőszak velejárója, hogy a cégek, vállalkozások egy részét kiszorítják erre az időre a Meta hirdetések piacáról. – Békeidőben a magyar Meta-költés 1,1 milliárd magasságában van egy hét alatt. Ez tartalmazza tehát a politikai szereplőket, de egyéb más piaci szereplőket is. Most ehhez adódnak hozzá a kampány költések, ami felnyomja a hirdetési árakat. A piaci szereplők egy részének ez már nem éri meg, mert nem hozza vissza az árát, így inkább nem hirdetnek, vagy nem annyit.