Kétharmadot szerzett volna a Fidesz a Nézőpont Intézet szerint, ha vasárnap parlamenti választást tartottak volna

Á. B.;

Fidesz;kétharmad;Nézőpont Intézet;

2024-06-10 10:36:00

Az ellenzék veresége pedig nagyobb lett volna, mint 2022-ben.

A Fidesz-KDNP nyerte a szavazatok 44,61 százalékos arányával az európai parlamenti választásokat, mely teljesítménnyel egy országgyűlési választáson a parlamenti mandátumoknak kétharmadát vagyis 135 mandátumot is megszerezhette volna - derül ki a Nézőpont Intézet hétfőn megjelent tanulmányából.

E szerint a Demokratikus Koalíció (DK) - Magyar Szocialista Párt (MSZP) - Párbeszéd trió, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom eredménye sem lenne elég a kormányváltáshoz.

Az európai parlamenti választást tisztán arányos választási rendszerben tartják, ezért a kormánypártok ebben elért eredménye a többségi elemeket is vegyítő országgyűlési választáson még nagyobb győzelmet jelentett volna. Az európai parlamenti választási eredmények országos egyéni választókerületekre bontott eredménye alapján a Fidesz-KDNP nemcsak a belföldi listás versenyt, de az országgyűlési egyéni választókerületi mandátumot is elnyerte volna - írják. Modellszámításuk során a pártok EP-listájára leadott szavazatokat duplikálták, s abból indultak ki, hogy egyéniben is mindenkire arra szavaz, mint a listán, így az országos listáról kiosztott mandátumoknál a választókerületi töredékszavazatokat is figyelembe vették.

A Fidesz-KDNP országos listáról 39, az egyéni választókerületekből pedig 96, összesen pedig 135 országgyűlési képviselői hellyel számolhatott volna, ha június 9-én országgyűlési választásokat tartottak volna. Ezzel a 2010 óta kormányzó Fidesz az összes mandátum háromnegyedét is megszerezhette volna. Az ellenzékre pedig a 2022-es választásnál is nagyobb vereség várt volna.

A külön listát állító pártok, feltételezve, hogy minden országgyűlési egyéni választókerületben külön jelöltet állítanak, az európai parlamenti választáson kapott szavazatok eloszlása alapján tíz egyéni választókerületben tudtak volna győzni. Listás eredményük és az egyéni választókerületi töredékszavazatik alapján a legnagyobb ellenzéki frakciót Magyar Péter pártja alakíthatná (45 mandátum, az összes mandátum 22 százaléka) a parlamentben, őt követné a jelenleg hárompárti Gyurcsány-koalíció (10 mandátum, a mandátumok 5 százaléka) és a Mi Hazánk Mozgalom (8 mandátum, a mandátumok 4 százaléka).