Dobrev Klára: Az Árnyékkormány munkája az eddigi formájában véget ér

M.A.;

Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2024;

2024-06-10 18:56:00

„Új megoldásokat, új eszközöket, új utakat kell keresnünk” – közölte a DK EP-képviselője.

„A tegnap esti eredményeknek sok tanulsága van, de mindenekelőtt az első szó ismét a köszöneté. Köszönöm azoknak, akik tegnap az erős, szociális Európát és az általam vezetett, közös listát támogatták! A következő öt évben is azon leszünk, hogy Európa minden korábbinál egységesebb és erősebb legyen, erre kértünk felhatalmazást, ez a kötelezettségünk” – kezdte hétfő délutáni Facebook-posztját Dobrev Klára. A DK EP-képviselője hozzátette, az is világos, hogy „az egyetlen megmaradt Európa-párti, baloldali közösségként új, a korábbiaktól eltérő módszereket is kell keresnünk az Orbán-rendszerrel szembenálló szavazók megszólítására”.

Dobrev Klára leszögezte, továbbra is hiszi, hogy az emberek hétköznapjaival mit sem foglalkozó jobboldali politika egyetlen alternatívája hosszútávon egy karakteres, baloldali program.

„Ennek a programnak a kidolgozásáról szólt az Árnyékkormány munkája 2022. szeptembere óta, ezért dolgoztunk együtt több mint ezer szakértővel, ezért jártuk az országot, hogy ez a program minél többekhez eljusson. Az Árnyékkormány munkája a mai nappal eddigi formájában véget ér”

– jelentette ki.

Bejegyzését azzal zárta, „tesszük tovább a dolgunk, maradunk, akik voltunk öt napja, öt hónapja, vagy épp öt éve: elkötelezett szociáldemokraták, európai magyarok”. De azért – folytatta –, hogy az a baloldali politika, az a szakpolitikai alternatíva, amit képviselnek, a mostaninál nagyobb támogatottságot élvezzen, új megoldásokat, új eszközöket, új utakat kell keresniük.