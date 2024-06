Új ügyeleti rendszer Budapesten, egységes beléptetés a kórházakban – Salátatörvény-tervezetet nyújtott be az Orbán-kormány

M.A.;

Az iskolákban és a kollégiumokban tiltott tárgyakat határoznának meg, és elősegítenék a kórházban hagyott újszülöttek örökbefogadását is. Kedden, kivételes eljárással tárgyalják a dokumentumot.

Az ülésszak vége előtti utolsó pillanatban dobott be a kormány egy 90 oldalas jogszabály-módosítót. A kormánypárti többség pedig elfogadta, hogy a dokumentumot kedden kivételes eljárással tárgyalják, és szavazzanak is róla – vette észre a hvg.hu.

A portál összegzése szerint a javaslat többek között felhatalmazza a kormányt, hogy minden iskolában és kollégiumban meghatározzon be nem vihető (tiltott) tárgyakat, illetve olyanokat, amelyeket csak igazgatói engedéllyel szabad az órán használni. Az indoklás alapján ugyanis az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Ugyanakkor vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek – és adott esetben a mobiltelefon is –, amelyek egy-egy tanórán digitális taneszközként megjelenhetek. Éppen ezért továbbra is lehetővé kell tenni, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.

A szabályok betartása érdekében

a tanároknak és az iskolaőröknek joguk lesz átvizsgálni a tanulók csomagját és tárolóhelyiségét, illetve elvenni a tiltott tárgyat, de annak őrzése során a tárgyban bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

A törvény értelmében október 1-jétől Budapesten is az Országos Mentőszolgálat látja el az önkormányzatok helyett a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, ami az ország más részein már megvalósult. Az önkormányzatokkal kötött szerződések szeptember 30-án hatályukat vesztik.

Mindemellett

az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be, hogy ellenőrizzék az alkalmazottak „munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését”.

A javaslatból kiderül az is, hogy bár az egészségügyi intézményvezetők számára szigorú összeférhetetlenségi szabályok érvényesek, vannak olyan esetek, amikor a szigor például egy igazgató főorvos szintén orvos családtagjának lehetetlenné tenné, hogy az adott vármegyében dolgozzon. Ezért „ellátási érdekből” lehetővé teszik a felmentést az úgynevezett együttalkalmazási tilalom alól.

A törvényjavaslat elősegítené a kórházban hagyott újszülöttek örökbefogadását is:

ha valaki közvetlenül a szülést követően a gyermeket a kórházban hagyja, és hat hétig nem jelentkezik érte, azt úgy kell majd tekinteni, mintha inkubátorban hagyná, így a gyerek hat hét után örökbe fogadható.

Mint azt a hvg.hu is kiemeli, módosító indítványt három órán belül lehet beadni, de mivel közben folyik az Országgyűlés ülése, a képviselők ezalatt bizonyosan elolvasni sem tudják a 90 oldalnyi szöveget. Értelmezni és hozzá módosításokat javasolni még kevésbé.