Gyermekvédelmi szigorításokról dönthetnek kedden a parlamentben, elnököt kaphat az Alkotmánybíróság és esküt tehet az új kulturális miniszter

MTI-Népszava;

Alkotmánybíróság;Országgyűlés;elnökválasztás;eskütétel;módosítás;ülésezés;gyermekvédelmi törvény;kulturális miniszter;

2024-06-11 07:24:00

A kormánypárti ígéretek ellenére több hónap késéssel szavazhatnak a képviselők a pedofilok ellen, a kiskorúak elleni abúzusok megelőzésére szánt jogszabályokról.

A bicskei pedofilügy és annak nyomán februárban kirobbant, Novák Katalin volt köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezető kegyelmi botrány után kedden szavazhatnak az országgyűlési képviselők az egy ideje húzódó a törvénymódosítási csomagról. Az egész országot megrengető ügyben személyesen Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is gyors és példátlan törvényi szigort ígért, de azóta csak újabb és újabb szálakra, és további gyermekbántalmazásokra derült fény.

Most e témában parlamenti szavazás lesz az alaptörvény tizenharmadik módosításáról, amely egyebek mellett a köztársasági elnök kegyelmezési jogkörét szűkíti, s a pedofil bűncselekményeket elkövetők a jövőben nem kaphatnak majd kegyelmet. A képviselők a gyermekek védelme érdekében több törvénymódosítást is elfogadhatnak. Ezek alapján a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnének el, az ilyen bűncselekmények elkövetőit nem lehetne feltételes szabadságra bocsátani. A jövőben akár két év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van.

Az Országgyűlés megválaszthatja az Alkotmánybíróság (Ab) új elnökét, aki várhatóan Juhász Imre alkotmánybíró lesz. A testület élére azért kell új vezetőt választani, mert Sulyok Tamást korábbi elnököt márciusban a lemondott Novák Katalin helyére köztársasági elnökké választotta a parlament kormánypárti többsége. Az Ab elnökéről a képviselők titkosan szavaznak, a megválasztásához kétharmados többségre van szükség.

A kedd reggel kilenckor napirend előtti felszólalásokkal kezdődő ülésnapon leteheti esküjét az új kulturális és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs, valamint kivételes eljárásban tárgyalják és már kedden szavazhatnak az állam működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezek egyebek mellett a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokról, az iskolákba be nem vihető és korlátozottan bevihető tárgyakról szólnak, továbbá és módosítják az online-szálláshely közvetítők kötelezettségeit. Terítéken lesz még az európai ügyek bizottságának egyértelműen politikai célú „a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak” feltárását célzó vizsgálata. Dönthetnek a képviselők fogyasztó- és vállalkozásvédelmi szabályokról, és nem utolsó sorban az állami tulajdonú kastélyok, kúriák, udvarházak tulajdonjogának átruházásának, vagyonkezelésbe adásának lehetőségéről.