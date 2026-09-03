Ülésezik az EP - Mi legyen a menekülőkkel? És velünk?

Jogi és erkölcsi kötelezettsége az Európai Unió tagállamainak, hogy részt vegyenek a 160 ezer menedékkérő áttelepítését szolgáló uniós mechanizmusban - jelentette ki Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén. Az MTI tudósítása szerint Avramopulosz a sikeres menekültügyi politika zálogának nevezte a menedékkérők Európai Unión belüli elosztását, kiemelve, hogy a rendszer a szolidaritáson és a lehetőségeken alapul.