Negyvenezer magyar szurkolót vár a németországi labdarúgó Eb-re az MLSZ és a külügy

MTI-Népszava;

Németország;segítség;Szijjártó Péter;Csányi Sándor;labdarúgó Eb;magyar szurkolók;

2024-06-11 10:25:00

A fociláz pénteken kezdődik a házigazda Németország és Skócia összecsapásával pénteken Münchenben, a magyarok szombaton játszanak Svájc ellen Kölnben.

A magyar válogatott három meccsére összesen 40 ezer szurkoló érkezését várják a németországi labdarúgó Európa-bajnokságra, akiknek a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) minden segítséget megad, elsősorban a stadionkapuknál, a beléptetéseknél, ahol tolmácsolási lehetőséget is biztosítanak – mondta el Szijjártó Péterrel közös Facebook-videójukban Csányi Sándor MLSZ-elnök. Hozzátette, ha a szurkolók kívánják, mérkőzéseink helyszínein, Kölnben és Stuttgartban is megszervezik, hogy együtt vonulhassanak ki a stadionhoz, mint korábban a franciaországi Eb-n, Marseille-ben.

Csányi Sándor arra is kérte a válogatott meccsekre érkezőket, hogy – mivel ők is képviselik a hazánkat – ne üljenek fel semmilyen provokációnak, és viselkedjenek sportszerűen. Az MLSZ elnöke arról is beszélt, hogy az úgynevezett fanzónában étel-ital várja a magyar szurkolókat és zene is lesz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a szurkolókat tizenegy konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat. – Köln és Stuttgart repülőterein, illetve vasútállomásain, a szurkolói zónákban, a stadionokon kívül és a stadionokon belül is ott lesznek a kollégáink – emelte ki a tárcavezető, aki arra kérte a Németországba utazó hazai szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján megtehetnek néhány kattintással. Hozzáfűzte, hogy van egy mobilapplikáció is, „Konzinfo Utazom” néven, amelynek segítségével sok mindent meg tudnak oldani a helyszínen is, például dokumentumok pótlását vagy bármilyen ügyes-bajos dolgot.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálata három speciális ügyeleti telefonszámot is létrehozott, amelyet baj esetén hívhatnak a Németország tartózkodó szurkolók (+36 30 084 1605, +36 30 387 0636, +36 30 120 9151).