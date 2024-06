Orbán Viktor: Magyar Péter nem tartozott a Fidesz belső köréhez, sosem volt a radarunkon

Á. B.;

2024-06-11 11:01:00

Győrben a Borkai-ügy érte utol a kormánypártokat, Vitézy Dávid pedig a Lázár Jánossal való konfliktusa miatt nem lehetett a Fidesz jelöltje.

A leadott szavazatokból egyértelműen kiderült, hogy a magyar közvélemény, talán még a baloldaliak tekintélyes része is, támogatta a kormányt abban a törekvésében, hogy kijuttassa Magyarországot a háborús veszedelemből. A béke melletti kiálláshoz szükséges megerősítést a kormányzat megkapta vasárnap - jelentette ki a miniszterelnök az Indexnek adott nyilatkozatában.

Orbán Viktor a kormányközeli portálnak azt mondta, a 44 százalék is szép eredmény, emellett ez egy olyan választás volt, ahol egyszerre kellett a régi és az új ellenfelet legyőzni. Mi mind a kettőt legyőztük, méghozzá utcahosszal. Az ezüstérem is szépen csillog, de az arany még szebben - tette hozzá. A kormányfő a Tisza Párt jó szereplésével kapcsolatban úgy látja, a politikában mindig van ok aggodalomra, hol kisebb, hol nagyobb, aki ezzel nem tud együtt élni, rossz hivatást választott. Hogy ki és milyen lőtávon belül van, meg hogy kinél van a puska, azt hagyjuk meg a következő választási kampány időszakára. Volt most egy választás Magyarországon, amit megnyertünk. Ráadásul úgy nyertünk meg, hogy soha ennyien nem szavaztak még ránk európai parlamenti választáson - magyarázta.

Kitért arra is, hogy a hagyományosan jó máltai munkáspárti eredményt leszámítva Európában senki sem kapott megközelítőleg olyan támogatást, mint a Fidesz. Úgy látja, a kontinensen bármelyik párt, amelyik indult ezen a választáson, szívesen cserélne velük, így nem érti, miért lenne elégedetlen.

Az önkormányzati választásokról szólva elmondta, fáj Szolnok és Győr elvesztése, bár utóbbi városban csak a polgármesteri széket nem sikerült megszerezniük. „A győri eset tanulság arról, hogy ha valahol régi rendezetlen ügyeket nem tudunk lezárni, azok előbb vagy utóbb, de utolérnek bennünket. Itt a Borkai-ügy ért bennünket utol, azért vesztett a polgármester” - fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte a korábbi polgármester visszatérése biztosan nem használt a jobboldal szempontjából. Nem voltunk elég acélosak, mert egy országos elégedetlenséget kiváltó ügyet nem tudtunk teljesen magunk mögött hagyni - fűzte hozzá.

Szentkirályi Alexandrára büszke, s Budapesten csak azért nem jutottak tovább, az elmúlt évek közösségépítési munkáját Budapesten nem a kellő színvonalon végezték. Vitézy Dávidról szólva azt mondta, közte és a kormányzat közt olyan konfliktusok voltak, hogy nem tudta vállalni egy ilyen megosztó jelölt fideszes színekben való indítását. nem tudott volna ugyanis mögé teljes egészében felzárkózni a párt. A közte és Lázár János közti nézeteltérés „mélyebbre futott”, mint egy szakmai vita. „A konfliktusok a politikában a mindennapok részei, de a kormány, különösen Lázár miniszter úr és Vitézy Dávid között odáig fajult, hogy nem lehetett a Fidesz jelöltje” - fejtette ki Orbán Viktor.

Budapest állapotáról szólva elmondta, hogy a pénzügyi összeomlás szélén áll a főváros vagy már össze is omlott.

Az interjúban kapott kérdést Magyar Péterről is. Róla azt mondta a kormányfő, hogy sosem tekintették a Fideszből kiugrónak. „Az csak az ő legendája, hogy a belső körökhöz tartozott, erről ugyanis a Fidesz belső köreinek nincs tudomása. Megkapta az igazságügyi miniszter férjének kijáró udvariasságot, de egész egyszerűen nem volt soha a radarunkon” - fogalmazott Orbán Viktor.

Az interjú végén beszélt arról is, hogy felmerültek-e bizalmi kérdések, amiért a Tisza Párt alelnöke többször is a barátjának nevezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert. Ezzel kapcsolatban azt mondta, Gulyás Gergelynek bőségesen van dolga, hogy az ezzel kapcsolatos ugratásokat elhárítsa, de „ez nem több, mint öltözői cikizés. Abból viszont az erősebb fajta. Jól tűri.”