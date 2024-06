Polt Péter szerint nincs akadálya annak, hogy Völner Pál luxusautóval menjen lángosért

nepszava.hu;

Vadai Ágnes;vagyonelkobzás;Polt Péter;luxusautó;Völner Pál;Schadl-Völner-ügy;

2024-06-11 12:56:00

A legfőbb ügyész Vadai Ágnes ellenzéki politikus kérdésére azt írta, hogy az ügyészség teljeskörűen vizsgálta a volt fideszes államtitkártól elkobozható vagyont, Audi nem volt benne.

Vagyonzár ellenére hogyan vezethetett Völner Pál egy Audi Q5-öst április végén Dunaalmáson, vizsgálják-e, kié a gépjármű? – kérdezte írásban a legfőbb ügyésztől még május 27-én Vadai Ágnes. A DK-s országgyűlési képviselő azután érdeklődött, hogy a 24.hu olvasója lefotózta amint a volt fideszes igazságügyi államtitkár, a Schadl-Völner-ügy másodrendű vádlottja április végén egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a családját Dunaalmáson. Az esetről lapunk is beszámolt, felidézve, hogy Völner többször is szóvá tette, hogy milyen kiterjedt vagyonzár sújtja őt és családját, és egyebek mellett fia Porsche sportautóját, valamint felesége Lexus terepjáróját is lefoglalták a hatóságok.

Polt Péter az ügyészségi portálon közzétett hétfői írásos válaszában próbálta megnyugtatni az ellenzéki politikust és általa a közvéleményt: „A Központi Nyomozó Föügyészség eljárása során folyamatosan és teljeskörűen vizsgálta, hogy van-e olyan Völner Pál tulajdonában lévő vagy átala szerzett vagyontárgy, amelyre a Büntető Törvénykönyv alapján elkobzás vagy vagyonelkobzásrendelhető el.”

– A vagyontárgyak biztosítása érdekében lefoglalás, illetve zár alá vétel elrendelésére került sor. A kérdésben megjelölt gépkocsi vonatkozásában nincs olyan adat, amely kényszerintézkedés alapját képezhetné. A büntetőeljárás során alkalmazott vagyont érintő kényszerintézkedések kizárólag azokban megjelölt vagyontárgyak tulajdonhoz fűződő jogait korlátozzák, ami nemakadálya annak, hogy Völner Pál egy kényszerintézkedésekkel nem érintett gépkocsit használjon – fogalmazott Polt Péter. A cikk kapcsán Völner védője, Papp Gábor ügyvéd a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy „senkinek semmi köze ahhoz, hogy ügyfele milyen családi programokon vesz részt, s ugyanez igaz arra, mivel közlekedik”, és jogkövetkezményekkel fenyegette mag a lapot.

Völner Pál az ügyészség vádirata szerint hivatali idejében összesen 83 millió forint kenőpénzt kapott a végrehajtói kar akkori elnökétől. Schadl György ezt amolyan fizetségnek szánta, hogy a fideszes politikus a rendelkezésére álljon. Az ügyészség azzal gyanúsítja Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnökét, hogy kijelölt végrehajtói helyekre a saját embereit ültette, akik aztán a végrehajtói irodájuk bevételének egy részét, összesen 923 millió forintot neki adták. Azt, hogy ezeket a végrehajtókat kinevezzék, Völner Pál intézte el Schadl Györgynek. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.