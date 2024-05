Audi terepjáróval indult lángosozni Völner Pál, miután ő maga panaszkodott, mennyi mindenét lefoglalták

Á. B.;

2024-05-22 07:56:00

Ügyvédje szerint senkinek semmi köze hozzá, hogy korrupcióval vádolt volt államtitkár mivel közlekedik.

Április végén egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a családját a Komárom-Esztergom vármegyei Dunaalmáson Völner Pál - derül ki egy, a 24.hu olvasója által készített fotóból.

Ezen a korrupcióval megvádolt korábbi igazságügyi államtitkár látható az autó volánja mögött. Mindez azért is érdekes, mert a volt fideszes politikus, a Schadl-Völner-ügy másodrendű vádlottja többször is szóvá tette, hogy milyen kiterjedt vagyonzár sújtja őt és családját - egyebek mellett fia Porsche sportautóját, valamint felesége Lexus terepjáróját is lefoglalták a hatóságok.

A portál az érintettől is szerette volna megtudni, kié a terepjáró, s azt milyen jogcímen használja. Válasz ügyvédjétől érkezett, aki nyomatékosította, senkinek semmi köze ahhoz, hogy ügyfele milyen családi programokon vesz részt, s ugyanez igaz arra, mivel közlekedik. Papp Gábor jelezte, a képek bizonyosan ügyfele és családja hozzájárulása nélkül készültek amelynek a magyar jog szerint jogkövetkezményei vannak.

Az ügyészség vádja szerint Völner Pál hivatali idejében összesen 83 millió forint kenőpénzt kapott a végrehajtói kar akkori elnökétől. Schadl György ezt amolyan fizetségnek szánta, hogy a fideszes politikus a rendelkezésére álljon. Az ügyészség azzal gyanúsítja Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnökét, hogy kijelölt végrehajtói helyekre a saját embereit ültette, akik aztán a végrehajtói irodájuk bevételének egy részét, összesen 923 millió forintot neki adták. Azt, hogy ezeket a végrehajtókat kinevezzék, Völner Pál intézte el Schadl Györgynek. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, míg Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.