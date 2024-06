Nem nézhetett bele Hadházy Ákos a Kínával kötött nukleáris megállapodásba, perelni fog

nepszava.hu;

Kína;Magyarország;per;gyanú;titkosítás;Hadházy Ákos;Külgazdasági és Külügyminisztérium;nukleáris megállapodás;

2024-06-11 12:12:00

Az ellenzéki politikust egy névtelen levélben hajtották el. Országgyűlési képviselői jogainak megsértése miatt a házelnökhöz, házbizottsághoz is fordul, és perre készül a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca ellen.

Döbbenetes és ijesztő, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium arcátlan módon egyelőre megtagadta, hogy betekinthessek a kínai kommunistákkal kötött nukleáris együttműködési megállapodásba és annak mellékleteibe – írja keddi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő törvény adta jogaival szeretett volna élni, amikor kíváncsi volt arra, milyen dokumentumok születtek a témakörben Magyarországon, amikor májusban Hszi Csi-ping kínai elnököt fogadta Orbán Viktor miniszterelnök.

– Az már csak hab a tortán, hogy az elutasítást egy név és aláírás nélküli levélben közölték. Ezt természetesen nem fogom annyiban hagyni. Különösen azután, hogy legutóbb Belügyminisztérium nagy nehezen engedte a kínai kommunistákkal kötött belügyi együttműködési megállapodásban betekintés és ott is nagyon durva dolgok derültek ki – idézi fel az ellenzéki politikus.

Hadházy Ákos mindezek után ír egy levelet Kövér László házelnöknek és a parlamenti házbizottságnak is, hogy „ugyan, mondják már el, hogy egy képviselőnek joga van-e betekinteni a végrehajtó hatalom által kötött szerződésekbe”. – Másrészt ugyanezt az adatkérést közérdekű adatigénylőként is meg fogom tenni, aztán majd per indítok, amikor elutasítják – ígéri Hadházy, hozzáfűzve, hogy az országgyűlési képviselő jogainak lábbal tiprása ellen nincs jogorvoslat, így a folyamat legalább fél évig elhúzódhat. A politikus szerint ugyanakkor ez a titkolózás még inkább gyanússá teszi az egyezményt.