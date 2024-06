Hivatalosan csak júliustól lesz miniszter Hankó Balázs

M.A.;

Magyar Közlöny;Sulyok Tamás;Csák János;Hankó Balázs;

2024-06-12 10:22:00

Csák János megbízatása június 30-ai hatállyal szűnik meg.

Kedd este megjelent a Magyar Közlönyben a Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter megbízatásának megszűnéséről, valamint Hankó Balázs kinevezéséről szóló köztársasági elnöki határozat.

A dokumentumból kiderül, Hankó Balázst államtitkári megbízatása alól Sulyok Tamás június 30-ai hatállyal menti fel, és július 1-től nevezi ki kultúráért és innovációért felelős miniszterré. Ennek megfelelően eddig az időpontig Csák János a miniszter.

Mint arról lapunk is beszámolt, Csák János – aki azzal a jeligével távozott posztjáról, hogy most jöjjenek a fiatalok – két év után nyújtotta be a lemondását. Hankó Balázs kedden vette át kinevezését Sulyok Tamástól a Sándor-palotában, és tette le esküjét az Országgyűlés plenáris ülésén.