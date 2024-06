Újraindulhat a bátonyterenyei akku-feldolgozó, a kormányhivatal szigorú hatósági kontrollt ígér

P. L.;

szabályozás;Bátonyterenye;akkumulátor;

2024-06-12 18:00:00

Az akkumulátor-feldolgozó üzem működését tavaly augusztusban függesztette fel a hatóság a szigorú hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt.

Szigorú hatósági kontroll alatt indulhat újra a bátonyterenyei hulladékfeldolgozó - írja az Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott közleményében a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal.

A közleményben azt írtják, hogy a kormányhivatal által előírt „szigorú" működési feltételeket 10 hónap után teljesítette az a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó üzem, melynek működését tavaly augusztusban függesztette fel a hatóság.

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal a szigorú hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt 2023 augusztusában határozatlan időre felfüggesztette az üzem működését. A vállalat ugyan a környezetet nem szennyezte, de sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályokat, mivel megsértette a hulladék elhelyezésére és a dokumentációra vonatkozó előírásokat, és előfordult, hogy az engedélyezettnél több hulladékot dolgozott fel. A kormányhivatal a felfüggesztést megelőzően

a törvény által előírt fokozatosság elvét figyelembe véve hat alkalommal, összesen közel 100 millió forint bírsággal sújtotta a vállalkozást”

- idézték fel.

A szerdai határozat értelmében a cég újrakezdheti a hulladékfeldolgozást, miután a közlemény szerint az elmúlt 10 hónapban teljesítették a szükséges előírásokat, megszerezték az engedélyeket és elszállították az üzemben „túltárolt” hulladékot, mindezt „a hatóságok folyamatos ellenőrzése mellett”.

A kormányhivatal továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel, így bejelentett és be nem jelentett helyszíni ellenőrzések során fogja nyomon követni, hogy az üzemben betartják-e a korábbinál is szigorúbb előírásokat - ígérték.