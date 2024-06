De miért jött Budapestre Jens Stoltenberg, a NATO-főtitkára?

Gál Mária;

Magyarország;NATO;Orbán Viktor;látogatás;Jens Stoltenberg;

2024-06-13 14:30:00

A tagállamok ugyan magyar jóváhagyás nélkül is folytathatják az önvédelmi háborút vívó Ukrajna katonai, anyagi támogatását, de a szeptember végén leköszönő Stoltenberg számára van néhány fontos kérdés, amelyet még a júliusi NATO-csúcson szeretnének dűlőre vinni.

A közép- és kelet-európai NATO tagállamokat tömörítő informális fórum, a Bukaresti Kilencek (B9) keddi rigai találkozóján Jens Stoltenberg NATO-főtitkárnak a nemzetközi sajtó is feltette a kérdést, hogy miért utazik Budapestre, miről kíván tárgyalni Orbán Viktor miniszterelnökkel? Akkor Stoltenberg azt válaszolta, főtitkári munkájának része, hogy találkozzon és egyeztessen a NATO-országok vezetőivel minden a szövetséggel kapcsolatos kérdésben.

Nyilván ennél sokkal többről van szó.

A NATO lényeges döntéseinek mindegyikét konszenzussal kell meghozni, a magyar kormány már a finn és a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjának értelmetlen és értelmezhetetlen akadályozásával bebizonyította, hogy tud kellemetlen perceket szerezni a szövetségnek. Ebben a kérdésben is végül engedett Orbán Viktor, mint ahogy – legalábbis úgy néz ki -, Ukrajna támogatásának kérdésében is meghátrál.

a sietség annak köszönhető, hogy a védelmi szövetség Donald Trump elnökválasztási győzelmétől tartva, szeretné „bebiztosítani” magát.

A washingtoni csúcstalálkozónak két központi kérdése van – az új NATO-főtitkár személye, valamint Ukrajna támogatása. A leköszönő Stoltenberg azt ösztönzi, hogy a NATO a jövőben vállaljon nagyobb koordinációs szerepet a tagállamok által Ukrajnának nyújtott katonai felszerelések és kiképzés terén. Álláspontja szerint ez „nagyobb kiszámíthatóságot biztosít Kijev számára, és mind az azonnali, mind a hosszabb távú szükségleteknek eleget tesz”. Ennek érdekében javasolt Stoltenberg

egy hosszútávú pénzügyi kötelezettségvállalási programot Ukrajna számára, erről a programról kell majd dönteni Washingtonban.

Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta a szövetségesek évente mintegy 40 milliárd euró értékű katonai segélyt nyújtottak Ukrajnának, a főtitkár szerint a háború befejezésének felgyorsítása érdekében a NATO-tagállamoknak „legalább” a jelenlegi szinten kell tartaniuk az Ukrajnának nyújtott támogatást „mindaddig, amíg szükséges”. Ez a hosszú távú pénzügyi program Magyarország hozzájárulása nélkül is biztosítható,

ha a magyar kormány nem tesz keresztbe a többi tagállam erőfeszítéseinek.

A másik fontos kérdés az új főtitkár megválasztása. Stoltenberg 10 év után távozik a szövetség éléről úgy, hogy mandátumát többször meghosszabbították, az utóbbi években épp az ukrajnai háború kitörése miatt. Október elsején viszont valakinek át kell vennie a tisztséget, pillanatnyilag pedig 30 tagállam Mark Rutte volt holland kormányfőt támogatja, Magyarország viszont Romániával együtt Klaus Johannis román államfő mögé állt.

Főtitkárt csak konszenzussal lehet választani, de erre nincs hivatalos eljárás – a folyamat diplomáciai egyeztetések útján zajlik, a döntést pedig csak a konszenzus megszületése után hozzák nyilvánosságra. A kiválasztási folyamat részleteit a végső döntés kihirdetéséig csak a NATO-vezetők és képviselőik ismerhetik. A választás-döntés időpontja sem nyilvános, de minden szakértői vélemény szerint a NATO-vezetés azt akarja, hogy a júliusi washingtoni csúcstalálkozón megtörténjen, amely egyben az észak-atlanti szövetség megalakulásának 75. évfordulója is lesz.

Vagy legalábbis mindenképpen az amerikai elnökválasztás előtt.

A NATO alapító okirata, a washingtoni szerződésben még nem szerepel a főtitkár, csupán az, hogy a legfőbb politikai döntéshozó testület az az Észak-atlanti Tanács, amelyben minden szövetséges ország képviselteti magát. A főtitkári hivatalt csupán 1952-ben hozták létre, de ma már elképzelhetetlen a működés főtitkár nélkül, mindenképpen nehezítené a NATO tevékenységét, ha Stoltenberg távozásáig nem sikerülne utódot választani.

Ebben a folyamatban az egyetlen akadály

a magyar kormányfő személyes sérelme „a holland fickóval szemben”.

Románia, annak ellenére, hogy államfője az egyik jelölt, nem számít annak, hiszen Bukarest fegyelmezett EU- és NATO tag, egyetlen közösségi döntést sem akadályozott meg mindeddig. Román sajtóinformációk szerint csak idő kérdése Johannis visszalépése, a román elnökre óriási amerikai és nemzetközi nyomás nehezedik e téren.

Johannis valójában egy nagyobb játszma részeként jelentkezett be a tisztségre, ő egy jelentősebb EU- posztra pályázik valójában és egy ilyen ígéret esetén vissza is lép.

A magyar kormány azzal indokolja a román államfő támogatását, hogy itt az ideje, hogy a NATO élére egy keleti vezető kerüljön, amit még jogosabbá tesz az, hogy a fegyveres konfliktus is Európa keleti részén zajlik. A NATO-nak jelenleg is román az alelnöke, Mircea Geoana, és benne van a pakliban az is, hogy Johannis az alelnöki tisztséggel „megelégszik”.

Orbán Viktor június elején, egy Mandiner interjúban vetette fel először, hogy „bizonyos feltételek mellett” hajlandó Ruttet támogatni. A feltétel nem meglepő,

mint mondta Orbán „becsületbeli ügy”. Rutte kérjen bocsánatot amiért korábban „megsértette Magyarországot”.

„Ahogy a svédek NATO-­csatlakozásakor is világossá tettük, több tiszteletet kell adni Magyarországnak”, mondta a magyar miniszterelnök.

A tegnapi sajtótájékoztatón nem esett szó a főtitkárválasztásról – mint jeleztük, ennek részletei nem nyilvánosak - , de minden bizonnyal szó esett róla Stoltenberg és Orbán között. Kérdés, Rutte fog bocsánatot kérni valamilyen formában, vagy Orbán enged egy nagyobb politikai cél érdekében.