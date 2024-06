Szigorítanak a törvényeken Robert Fico elleni merénylet miatt, aki két cikluson át kormányfő, élete végéig fizetést kap

M.A.;

Robert Fico;merénylet;Szlovákia;tervezés;

2024-06-13 13:24:00

Azt szeretnék, ha a parlament gyorsított eljárásban vitatná meg a tervezetet.

Szerdán jóváhagyta a pozsonyi kormány a „lex merénylet” néven ismert jogszabály tervezetét, és azt szeretné, ha a parlament gyorsított eljárásban vitatná meg a törvénycsomagot, amely a Robert Fico szlovák kormányfő elleni merényletre reagál – írja az Új Szó.

A dokumentum szerint a Belügyminisztérium feladata lenne gondoskodni a három fő közjogi méltóság számára olyan lakóhelyről, amely a protokollcéloknak és a biztonsági feltételeknek is megfelel.

„A tervezet azzal számol, hogy fokozatosan lesz biztosítva a három ingatlan, amelyek a későbbiekben a három fő közjogi méltóság állandó rezidenciái lesznek”

– közölte a belügyi tárca, hozzátéve, az általa biztonságosnak és megfelelőnek ítélt és kijelölt ingatlant lesz köteles használni az érintett közjogi méltóság.

A szlovák kormány azt is javasolja, hogy ne csak az államfő kapjon élete végéig a parlamenti képviselők fizetésének megfelelő járadékot, hanem a házelnök és a kormányfő is, ha két teljes ciklust töltöttek a posztjukon, hogy annak letelte után is megfelelő státuszt élvezzenek, illetve ahhoz mért közéleti szerepet tudjanak vállalni. Az életjáradékot felfüggesztenék arra az időre, amikor a jogosult személy esetleg ismét közjogi funkcióba kerül, illetve megvonnák, ha szándékosan elkövetett bűncselekményért elítélik.

A tervezet szerint

az összes parlamenti párt elnöke, a főügyész és az alkotmánybíróság elnöke is személyi védelmet kapna az adott ciklusra.

A belügyminiszternek szeptember 12-ig ki kell elemeznie a közjogi méltóságoknak nyújtott jelenlegi személyi védelem szintjét, az általuk használt ingatlanok biztonságát, és elkészíteni a biztonságukkal kapcsolatos további javaslatokat.

Robert Fico szlovák kormányfő ellen május 15-én, a pozsonyi kabinet Nyitrabányán (Handlová) tartott kihelyezett ülése után követtek el fegyveres merényletet. Az elkövetőt, a 71 éves lévai Juraj Cintulát, aki négy lövéssel sebesítette meg a kormányfőt, a helyszínen őrizetbe vették, majd később a bazini (Pezinok) székhelyű különleges bíróság előre megfontolt gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatásba helyezte. Cintula vallomásában azzal indokolta tettét, hogy nem ért egyet a kormány politikájával, egyebek mellett azzal sem, hogy Robert Fico és kormánya folytatólagosan elutasítja, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának.

A kormányfőt a merénylet után két hétig kezelték a besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórházban. A Denník N hírportál több forrásra hivatkozva azt közölte, Robert Fico az eredeti hírek ellenére nem a pozsonyi Szent Mihály kórházban, hanem az otthonában fog lábadozni. A miniszterelnök később egy videós beszédében közölte, azzal számol, hogy ha minden jól alakul, június végén vagy július elején visszatérhet a munkába.