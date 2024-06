Rogán Antal nem gondolja, hogy tömeges szorongást okoztak volna a háborús plakátok

Á. B.;Á. Z.;

2024-06-13 19:50:00

Szerinte a társadalom megértette, hogy egy valós problémával nézünk szembe.

Megjelent annak az interjúnak a teljes változata, amit a 444.hu készített a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel.

Az Orbán-kormány rengeteg adófizetői pénzt felemésztő kommunikációjáról a tárcavezető azt mondta, mindig betartja azokat a határvonalakat, amelyek a párt és az Orbán-kormányt alkotó pártok, illetve az az Orbán-kormány között húzódnak. Később azért hozzátette, hogy egy parlamentáris demokráciában összeér egymással a pártfeladat, hiszen a pártok vezetőit választjuk meg politikusnak, és összeér egymással a kormányzati feladat, s ha a Fidesz és a KDNP van kormányon, akkor a Fidesz és a KDNP pártüzenetei meg fognak egyezni a kormányzati döntésekkel és a kormányzati üzenetekkel. Azt vitatta, hogy 1360 milliárd forintot költhetett volna kommunikációs kampányokra a hivatalban töltött kilenc éve alatt, szerinte valójában a feléről lehet szó. A keretközbeszerzési eljárásokat nyíltan hirdetik meg, utána viszont ezeken belül egyenként külön-külön hívnak le kampányokat. Egy-egy ilyen kampány már nem nyílt verseny, a félreértés oka pedig az, hogy ha mondjuk egy évi 50 milliárd forintos keretközbeszerzésben a Miniszterelnöki Kabinetiroda tesz egy hárommilliárd forintos megrendelést, akkor azok, akik összeadják a számokat, már 53 milliárd forintról írnak, holott maradt 50 – magyarázta ezt Rogán Antal. Ő „jóindulattal” félreértésnek tartja az 1360 milliárd forintos összeget.

A beszélgetésben előkerült a háborús óriásplakátok kérdése is - egészen pontosan a Mexikói úton egymás mellé kihelyezett hirdetések tömkelege.

Erről Rogán Antal azt mondta, ő is a nemtetszését fejezte ki a kommunikációs ügynökségnek. A miniszter nem látja, hogy tömeges szorongást okoztak volna ezek a hirdetések. Úgy véli, az atomháborús riogatásba fajuló kampány után nem történt más, mint hogy „a magyar társadalom megértette azt, hogy egy valós problémával kell szembenéznünk”.

Azt mondta, azért járnak hozzá a kormányhatározattal nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánított KESMA-lapok főszerkesztői hozzá, mert szerinte ők hajlandóak meghallani, mit akar elmondani a kormányzat.

A kormányzatii médiában egy-egy lejárató kampány után megjelent helyreigazítási dömpingről Rogán Antal azt mondta, nem gondolja, hogy ez a média megtévesztenék olvasóikat.

Nincs kormányzati média, ezt nem fogadom el

– utasította vissza a jelző használatát, azt állítva, az általa csak jobboldaliként aposztrofált sajtóorgánumok munkáját nem ő irányítja azon túl, hogy valóban jobboldali értékeket képviselő lapokról van szó. Az Origo legolvasottabb cikkeinek szoftpornóba hajló címeiről csak annyit mondott, a bulvár mindenhol ilyen.

Rogán Antal nyomatékosította, nem kétirányú az információáramlás a titkosszolgálatok és a kommunikációs szervek között. – Ennek megvannak a maga határai. A szolgálatoknál keletkező információk egy jó része minősítve van, és ennek megfelelően nem is adható ki. Amíg nem felügyeltem a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, rengeteg olyan információ volt, amit én sem láthattam. Most gyakorlatilag szinte mindent láthatok, ha akarok - fogalmazott. Azt elismerte, hogy rendszeresen rendelnek közvélemény-kutatásokat, amelyek túlnyomó többsége a kormányzati munkára irányul.

Mint korábban megírtuk, az interjúban a tárcavezető beszélt arról is, hogy megkérdezte Varga Juditot, hogy miért mondta azt Magyar Péternek, hogy ő és emberei kihúzatták magukat a Völner-Schadl-ügy irataiból.

Ami közéleti szerepét és azt illeti, hogy különféle ügyekben fel-felbukkan a neve, Rogán Antal arról beszélt, hogy sok olyan ember hivatkozik rá különféle beszélgetésekben, akiről azt sem tudja, hogy kicsoda. – Évekkel ezelőtt legtöbbet azzal támadtak engem, hogy egyébként most akkor van pénzem arra, hogy lakást vásároljak vagy nincsen. (...) Most úgy látom, hogy az a támadás iránya, hogyha már van jövedelmem, akkor azt a[z adóbevallásban, vagyonbevallásban is szereplő] jövedelmemet miért költöm - felelte az életmódjával kapcsolatos kérdésekre.

Végezetül pedig kitért Magyar Péterre is. „Nem állítom, hogy nem reménytelen helyzetben lévő ember, ma már politikus” - mondta arra a kérdésre, hogy azt gondolja-e róla, amit államtitkára pár hónappal korábban állított, hogy „reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával” az Orbán-kormány nem foglalkozik. Egyúttal cáfolta, hogy szerepe lett volna abban, hogyan váljon el egymástól Varga Judit és Magyar Péter.