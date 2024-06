Bayer Zsolt üzent az Európai Bíróságnak, amelynek ítélete szerinte nem vonatkozik ránk, és amúgy is, tehetnek nekünk egy szívességet

nepszava.hu;

Európai Bizottság;tüntetés;Bayer Zsolt;menekültügy;Európai Bíróság;pénzbüntetés;

2024-06-14 21:05:00

A fideszes publicista szerint a migránsok elenyésző kisebbsége valódi menekült, és azt javasolta hogy helyettük holnap befogadunk „három jegesmedvét, öt sarki rókát, négy rozmárt, öt sirály és öt csüllőt és egy beluga tartását is vállaljuk.

Tüntetést szervezett péntek délutánra Bayer Zsolt az Európai Bíróság hazánkat sújtó ítélete ellen, amely szerint – ahogy arról a Népszava is beszámolt – menekültügyben Magyarország kétszázmillió euró büntetést kapott, mert nem hajtotta végre a bíróság három és fél évvel ezelőtti ítéletét, ezért a késedelem minden napjáért további egymillió eurót kell fizetnünk. A fideszes megmondóember, publicista, a békemenetek egyik főszereplője, az Európai Unió budapesti képviselete előtt, a II. kerületi Lövőház utcában a kormánypárti Magyar Nemzet tudósításában közzétett fotók alapján több száz ember előtt azt is kifogásolta, hogy az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz.

A tüntetés szervezője szerint „ahogyan a Nyugat leigázta és kifosztotta a világ többi részét, az a gyarmatosítás. A fagyi visszanyal, az egykori gyarmatok benyújtották a számlát”. – A gyarmati sorban élő nyomorgó lakosság úgy döntött, hogy elindul Európába, a jobb élet reményében. Mi ezt megértettük, de mi közünk mindehhez? Sehogy nem merül fel a mi felelősségünk és szolidaritásunk és ha feltesszük a kérdést, hogy volt-e gyarmatunk, akkor mindenkinek a Ferenc József föld, egy szigetcsoport jut eszébe, amelyet egy osztrák-magyar expedíció fedezett fel. Ez mégsem lett a mi gyarmatunk, mert a monarchia nem jelentette be igényét erre a földre, szemben az oroszokkal. Ha van európai közös felelősség és szolidaritás, akkor üzenjük, hogyholnap befogadunk három jegesmedvét, öt sarki rókát, négy rozmárt, öt sirály és öt csüllőt és egy beluga tartását is vállaljuk – magyarázta a szónok, aki szerint „az illegális migránsok elenyésző kisebbsége tekinthető valódi menekültnek”.

Eddig tartott Bayer Zsolt „tudományos hozzászólása”, majd következett a közvélemény által már megismert trágár szitkozódó közszereplő, aki szerint „az uniós bizottság gazembereinek meghosszabbított akarata és karja” olyan, mint a szovjet rendszer népbírósága voltak. – az EU ismét a bírósághoz fordult, hogy nem elég szolidáris és felelősségteljes, mert nem teszünk eleget az amúgy nem is létező migránskvótának. A bizottság azt kérte a bíróságtól, hogy büntessen meg minket napi hatmillió forintra, bár szerintük nem elég ez, hanem a hetvenszerese.

– A kurva anyátokat, megérkeztünk a Szovjetunióba. Aljas, elborult agyú, becstelen gazemberek vannak az Európai Unióba. Ezeknek a nagy részét ugyanaz a vén gazember, Soros György fizeti. Mi pedig ki fogunk maradni ebből az elmebajból bármi áron – hangoztatta Bayer, majd kijelentette: „Az európai bíróság ezen ítélete élesen szemben áll Magyarország alaptörvényével, semmilyen érvénnyel nem bír a számunkra, teszünk rá. Nem fogadjuk el, nem hajtjuk végre. Tehetnek nekünk egy szívességet!”