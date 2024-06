Karácsony Gergely mindenképpen óvást nyújt be, de már tudna együtt élni azzal, ha nem rendezik meg újra az egész főpolgármester-választást

B.Z.;Sz. Zs.;

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;újraszámlálás;Nemzeti Választási Bizottság;

2024-06-15 05:45:00

Szerinte a választási folyamat nem volt volt transzparens, és a jogállami garanciák olyan mértékben sérültek, ami súlyos terhet jelent az elkövetkező évekre nézve, hogy lehet-e még Magyarországon tisztességes választásokat tartani.

Mindenképpen megóvjuk a választási bizottság döntését, az újraszámolási folyamat ugyanis súlyosan jogsértő és aláássa a demokratikus politikai versenybe vetett hitet – nyilatkozta a Nemzeti Választási Biztottság (NVB) péntek esti ülését követően a Népszavának Karácsony Gergely, akit ha csak 41 szavazattal, de a június 9-i főpolgármester-választás győztesének hozott ki a testület. A főpolgármester még csütörtöki sajtótájékoztatóján is azt jelezte, hogy mindenképpen megtámadja az újraszámolás eredményét.

Ezzel együtt Karácsony Gergely szerint meg kell várni, hogy a több, a választás megismétlésével kapcsolatos beadványok ügyében, hogyan dönt majd a Kúria. Ezzel arra utalt, hogy a Vitézy Dávid kezdeményezte két városrészben, a IV. és a VII. kerületben lesz-e új választás, vagy ahogy ő javasolta, Budapest egészében. – A legtisztább helyzet az lenne, ha egész Budapesten megismételnék a szavazást, és nem egyes kerületekben, amelyekre Vitézy Dávid kénye-kedve szerint rámutat – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Karácsony Gergely tett azonban egy kétértelmű megjegyzést is: – Nyilván azzal együtt is tudok élni, ha ez nem következik be (a város egészében megismételt választás), de a választás tisztaságára itt Budapesten kemény bélyeget nyomtak ma, a választási folyamat nem volt volt transzparens, és a jogállami garanciák olyan mértékben sérültek, ami súlyos terhet jelent az elkövetkező évekre nézve, hogy lehet-e még Magyarországon tisztességes választásokat tartani.

Amint arról beszámoltunk, a Vitézy Dávid által kezdeményezett eljárásban az újraszámolt szavazatok tanúsága szerint Karácsony Gergely 41 szavazattal győzött a június 9-i budapesti főpolgármester-választáson. A Nemzeti Választási Bizottság péntek esti ülésén kiderült, hogy a regnáló főpolgármester 112, fő kihívója, Vitézy Dávid 395, Grundtner András 53 szavazattal kapott kapott a vasárnapi eredményéhez képest. A június 9-i számok szerint Karácsony Gergely 324 vokssal nyert, a mostaniak azt mutatják, hogy 41 vokssal kapott többet.

A történtekről – írja a Telex – Vitézy Dávid az újraszámlálás után a Partizán műsorában nyilatkozott. Megemlítette, hogy két típusú jogorvoslat van még folyamatban Karácsony Gergely, illetve az ő részéről. Ahogy a főpolgármester is utalt rá, a két kerületben való újbóli választás vagy a teljes budapesti főpolgármester-választás megismétlése a tét. Miután a pénteki újraszámolás után is Vitézy Dávid maradt a vesztes, arra a kérdésre, hogy a megállapított eredményt ő megtámadja-e a Kúriánál, azt válaszolta: – Úgy, hogy még nem láttam az erről szóló döntést, nem zárom ki százszázalékosan a jogorvoslati lehetőséget.