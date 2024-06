Az elmúlás katarzisa – Bemutatták Karsai Dániel színdarabját

Balogh Gyula;

színház;Karsai Dániel;

2024-06-17 18:28:00

Az Egy tökéletes nap című dráma társszerzője az életvégi döntésért küzdő alkotmányjogász.

A halállal mindig bajban vagyunk. Tudjuk, hogy az élet velejárója, mégsem fogadjuk el. Lázadunk ellene, nem készülünk rá, eltartjuk magunktól. Ez érthető is. De mi történik akkor, ha a szemünkbe vágják, hogy csak néhány évünk, vagy hónapunk van hátra, hogy betegségünk nem gyógyítható, súlyos megpróbáltatások, szenvedések várnak ránk?

Karsai Dániel negyvenhét éves alkotmányjogász esete közismert, történetével tele van a sajtó, már csak azért is, mert az életvégi döntésért, az eutanáziáért küzd, ami Magyarországon nem törvényes. Ezzel a témával foglalkozott rendkívül tanulságosan az Isten című vitadráma az Örkény Színházban.

Szenteczki Zita és Bíró Bence úgy érezték, Karsai Dániel történetét színpadra kell vinni, ehhez magát az érintetettet hívták írótársnak. Így született meg az Egy tökéletes nap – Az életről, a halálról és más démonokról című darab, amelynek egyik szerzője maga Karsai Dániel. A mű premierjét péntek este tartották a 6színben.

A nézőtér közepének szélén egy kerekesszékben ott ült az alkotmányjogász is. Törékenyen, mégis óriási tartással nézte végig az egész előadást. Mindenre reagált, hol nevetett, máskor könnyezett. Tekintetének változásait rögzítette egy dokumentumfilmes stáb. De nem csak ez a szokatlan momentum marad emlékezetes, hanem a színpadi történések is. A látványért felelős Lázár Helga játékterének egyik központi eleme egy hatalmas tükörszerű felület. Ebben kivetődnek a szereplők, így kicsit filmessé is válik, amit látunk. Meghatározó a főként a drámai elemeket ellenpontozó zene (Fazekas Ábel), és a költőiséget erősítő nagyon markáns koreográfia (Kovács Domokos).

Óriási ötlet, hogy magát a betegséget, az ALS-t Lőrinc Katalin jeleníti meg, illetve táncolja el. Már az előadás elején egy hátizsákként nehezedik rá a még hegyet mászó betegre, akit Vizi Dávid alakít. Aztán végigkíséri a küzdelmét, azt a folyamatot, ahogy a beteg egyre inkább kiszolgáltatottabbá válik. Az előadás azért is zavarba ejtő, mert végig nagyon őszinte személyes és kitárulkozó, ugyanakkor szerepet kapnak benne humoros, nevettető elemek is. Megrázó, ahogy maga a beteg küldi el szerelmét (Kurta Niké), mert nem akarja, hogy az ápolója legyen. Az ápolót viszont Török-Illyés Orsolya játssza olykor némi szarkazmussal, de mint tudjuk, maga a szituáció is eléggé bizarr. Nagy Márk formálja meg a beteg odaadó, meghatóan ragaszkodó testvérét. Gyabronka József – akárcsak több kollégája – több szerepet is játszik. Talán a legemlékezetesebb az a jelenete, amikor a darab a valóságból merít és a téma parlamenti éjjeli vitanapját idézi fel, amikor az egyik kormánypárti képviselő mesél saját halálközeli élményéről és érvel az életvégi döntés ellen. A politika épp csak annyira van benne az előadásban, amennyire szükséges, igaz, az egyik epizódban a magyar miniszterelnököt is megjelenítik, ahogy nevetségesen mentegetőzik. Az előadás egy ima néhány sorával ér véget, amit a beteg hangján hallhatunk töredezetten, mégis megrendítően.

A premieren a tapsrend idején a közönség tagjai egyszer csak felálltak és Karsai Dániel felé fordultak. Őt ünnepelték, így vált ez a színházi este sokkal többé, mint egy új kortárs darab bemutatójává.

Infó: Karsai Dániel – Szenteczki Zita – Bíró Bence: Egy tökéletes nap – Az életről, a halálról és más démonokról. Rendező: Szenteczki Zita. 6szín