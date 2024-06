Légi közlekedési megállapodásra készül az Orbán-kormány Tanzániával

M.A.;

légi közlekedés;Magyarország;megállapodás;Szijjártó Péter;Lázár János;Magyar Közlöny;Tanzánia;

2024-06-19 11:01:00

A tárgyalásokon részt vevő személyek kijelölését, illetve a szükséges iratokkal kapcsolatos tennivalókat Lázár János és Szijjártó Péter intézi.

Egyetért „a Magyarország Kormánya és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozásával” Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból.

A dokumentumban az áll, a kormányfő Lázár János építési és közlekedési miniszternek a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján

felhatalmazza az építési és közlekedési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket,

felhatalmazza Lázár Jánost vagy az általa kijelölt személyt arra is, hogy a megállapodás szövegtervezetét a kézjegyével lássa el,

felhívja a külügyminisztert, hogy adja ki a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot,

valamint felhívja az építési és közlekedési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően a szövegének „végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé”.

Indoklás nincs, így az nem derül ki a dokumentumból, a kormány szerint miért van szükség az említett megállapodás megkötésére.

Mindenesetre Szijjártó Péter március végén Tanzániában járt, ahol többek között arról beszélt, Magyarország a következő hónapokban diplomáciai képviseletet nyit az országban az együttműködés további fejlesztése érdekében, és a kormány az európai uniós elnökségi féléve alatt is a kapcsolatrendszer szorosabbra fűzésén fog dolgozni Kelet-Afrikával. Hozzátette, Európa biztonsága Afrika stabilitásával kezdődik, amihez szükségesek olyan országok, amelyek a stabilitás pilléreként tudnak funkcionálni saját térségükben. Mint mondta, Tanzánia is ilyen, mert fontos szerepet tölt be a terrorizmus elleni harcban és a menekültek ellátásában. Továbbá közölte, hazánk nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is támogatja az afrikai államokat, így például Tanzániát is, ahol az utóbbi három évben félmilliárd forint értékben hajtott végre fejlesztési projekteket.