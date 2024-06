Robbanások voltak egy csádi lőszerraktárban

M.A.;

tűz;robbanás;Csád;lőszerraktár;

2024-06-19 13:08:00

A létesítményben tűz ütött ki, több halálos áldozat és sebesült is lehet.

Többen meghaltak és megsérültek, miután robbanások történtek és tűz ütött ki egy csádi lőszerraktárban – írja a BBC. A Reuters szemtanúk közlése alapján arról számol be, hogy legkevesebb egy ember vesztette életét. Egy helyi lakos három sebesültet látott az utcán, közülük kettőt motoron szállítottak kórházba. A robbanások hangját állítólag az első robbanás után még másfél órával is hallani lehetett.

Abderaman Koulamallah csádi külügyminiszter – aki egyben a kormány szóvivője – közölte, hogy a lángok a fővárosban, N'Djamena-ban, a Goudji nevű körzetben található katonai raktárban csaptak fel. A lakosságot nyugalomra szólította fel. Mahamat Idriss Deby elnök részvétét fejezte ki az áldozatoknak és családjaiknak, az elhunytak pontos számát azonban nem közölte. „Béke az áldozatok lelkének, őszinte részvét a gyászoló családoknak és mielőbbi felépülés a sebesülteknek” – fogalmazott.

Szemtanúk szerint a robbanásokat mérföldekre is hallani lehetett.

A Goudjiban található létesítmény az ország fő fegyverraktára. A főváros északi részén található, közel a katonai főhadiszálláshoz, a francia hadsereg bázisához és a repülőtérhez. A tűz oka egyelőre ismeretlen, az elnök azt ígérte, kivizsgálják a történteket.

Mahamat Idriss Déby Itno a május 6-i elnökválasztáson a voksok 61 százalékát szerezte meg, bár – mint azt a France24 kiemeli – nemzetközi szervezetek szerint a szavazás nem volt sem hiteles, sem szabad. Debyt 2021 áprilisában a 15 főből álló junta ideiglenes elnökké nyilvánította, miután apja, Idriss Deby Itno elnök életét vesztette a lázadókkal vívott harcban

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról.