Sokáig halogatta Párizs polgármestere, napokkal az olimpia előtt mégis megfürdik a Szajna vizében

MTI-Népszava;

Párizs;Szajna;fürdőzés;szennyezett víz;Anne Hidalgo;Olimpia 2024;

2024-06-20 15:22:00

A francia főváros vezetője akciójával azt bizonyítaná, hogy a vizes versenyszámokra már eléggé megtisztították a folyót. Sokan viszont úgy vélik, hogy nagy eső esetén ismét szennyezett, a sportolók egészségére veszélyes lesz a víz.

Párizs főpolgármestere bejelentette, hogy a július 15-ével kezdődő héten, bő egy héttel az olimpia kezdete előtt megfürdik a Szajnában. Anne Hidalgo vállalásáról az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz számolt be, hozzáfűzve, hogy a városvezető már korábban is tett hasonló ígéretet, de a megmártózás dátumát időközben többször is módosította.

Hidalgo az akcióval azokat a rendre ismétlődő hangokat akarja elhallgattatni, amelyek szerint szennyezettsége miatt a folyó vizében nem lehet megrendezni olimpiai eseményeket, így a 10 kilométeres nyíltvízi úszóversenyeknek és a triatlonosok úszóviadalainak is más helyszínt kell keresni.

A Szajna veszélyességét hirdetők szerint hiába készült tiszta vízzel teli hatalmas tárolómedence, és tisztították már többször is a folyó versenyzésre kijelölt szakaszait. Szerintük ha újból nagy eső zúdul Párizsra, ismét elkoszolódik a víz, s a szennyezettség a sportolók egészségét veszélyezteti.