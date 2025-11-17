Van, ahol a határérték huszonegyszeresét mérték.
A francia főváros vezetője akciójával azt bizonyítaná, hogy a vizes versenyszámokra már eléggé megtisztították a folyót. Sokan viszont úgy vélik, hogy nagy eső esetén ismét szennyezett, a sportolók egészségére veszélyes lesz a víz.
Mintegy hárommilliárd ember nem tud tiszta vízzel és szappannal kezet mosni a világjárvány idején. Ma van a víz világnapja.
Az Együtt azt várja a Földművelésügyi Minisztériumtól és a környezetvédelmi hatóságtól, hogy derítse ki, honnan ömlik nagy mennyiségű - a párt számításai szerint több millió köbméternyi - szennyvíz a Tiszába.
Feljelentést tett a rendőrségen a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. a három dél-somogyi település ivóvízhálózatának szennyezettsége miatt - közölte a társaság szerdán.
Forralás nélkül nem iható a vezetékes víz három dél-somogyi településen, szerdától lajtos kocsikkal szállítják a vizet Barcsra, Drávaszentesre és Somogytarnócára, miután hétfőn baktériumos szennyezettséget találtak a hálózatban - adta hírül szerdán a BarcsMédia.