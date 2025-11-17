Sokáig halogatta Párizs polgármestere, napokkal az olimpia előtt mégis megfürdik a Szajna vizében

A francia főváros vezetője akciójával azt bizonyítaná, hogy a vizes versenyszámokra már eléggé megtisztították a folyót. Sokan viszont úgy vélik, hogy nagy eső esetén ismét szennyezett, a sportolók egészségére veszélyes lesz a víz.