Indokolatlanul sokáig volt letartóztatásban, közben négyszer kapott életveszélyes allergiás rohamot az 53 éves nő, a magyar államnak fizetnie kell

A 167 centis nő 56 kilóról 43-ra fogyott le a börtönben.

Indokolatlanul hosszú ideig volt letartóztatásban egy életveszélyes allergiákkal küzdő nő, ezért a magyar államnak fizetnie kell neki – közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédő szervezet kiemelte, 167 centis ügyfele 56 kilóról 43-ra fogyott le, és négyszer volt életveszélyes allergiás rohama a börtönben.

Az idén 53 éves nőt 2020. január 20. óta tartják fogva vagyon elleni bűncselekmények miatt. Hosszú ideig volt letartóztatva, noha ő jelentette fel önmagát, a rendőrséggel együttműködött, minden idézésre megjelent, rendezett családi életet élt, bűntársa nem volt, és már nem volt abban a helyzetben, hogy megismételje a bűncselekményeket, az ingatlancsalásokat, ráadásul aránylag hamar fejezték be a nyomozást és emeltek vádat ellene. A Magyar Helsinki Bizottság szerint legkésőbb a vádemelés után nem kellett volna fogva tartani őt, hiszen a büntetőeljárás sikerességét azzal is biztosítani lehetett volna, ha házi őrizetbe helyezik, lábára szerelt jeladót kap, és nem hagyhatja el otthonát.

A nő súlyos beteg,

kivételesen sokrétű, életveszélyes allergiás megbetegedésekkel küzd hosszú évek óta.

Immunrendszere többek között képtelen megküzdeni különféle gyógyszerekkel (például penicillinnel, heparinnal, cephalosporinnal), kozmetikumokkal, tartósítószerekkel, élelmiszerekkel (mint a tej, a korpa, a szója), egyes tisztítószerekkel, porral, kutyaszőrrel és számos növényi pollennel. A börtönben még újabb allergiák is kialakultak nála, így például a tojással szemben.

Az allergiás reakcióknál pedig ne csak szemviszketésre vagy tüsszögésre gondoljunk, hanem sürgősségi ellátást igénylő, némelykor életveszélyes rohamra, anafilaxiás sokkra. Ilyenre fogvatartása alatt négyszer került sor. Háromszor feltehetően a számára veszélyes élelem miatt, negyedszerre pedig azért, mert gyógyszerét olyan kanálból kapta meg, amelyen neki veszélyes gyógyszermaradékok voltak.

A jogvédő szervezet kiemelte, hogy a büntetés-végrehajtás tisztában van a nő kockázatos állapotával. Az őt fogva tartó egyik börtön orvosa azt is megállapította, hogy

„bizonyos allergének teljes kizárását az intézmény nem tudja biztosítani. Kórelőzményekre tekintettel ez súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet”.

A bíróságok mégis érdemi vizsgálat nélkül tartották letartóztatásban a nőt.

A legtöbb baj az élelmiszerekkel (illetve az abban található tartósítószerekkel), kozmetikumokkal és tisztákodószerekkel volt, és van ma is, mert a megfelelőeket egyik börtön sem tudja biztosítani a nőnek. Arra sincs lehetőség, hogy a hozzátartozók csomagban küldjenek be ilyeneket, mindent a központi webshopban kell megvenni, és ott csak elvétve vannak neki megfelelő árucikkek.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint teljesen abszurd lett a nő élelmezése, például volt olyan hét, hogy a napi 40 deka kenyér mellé összesen heti 2 kiló sertészsír járt neki. Vacsoráját egy-egy vöröshagymával és almával „dobták fel”, meg heti kétszer füstölt szalonnát kapott. Már ettől is lefogyna, de sokszor – félve egy újabb allergiás reakciótól – inkább egyszerűen nem eszik. A drasztikus fogyás miatt is veszélyben van, a testtömegindexe (BMI) 15,42, ami alatta marad az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kritikusnak tekintett 16-os szintnek, azaz vészes soványsága halálhoz is vezethet.

A nő a jogvédő szervezet segítségével az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. A strasbourgi bíróság azonosította a nő súlyos jogsérelmét, és egyezségi ajánlatot tett a peres feleknek.

Ezt mind a panaszos, mind a kormány elfogadta, így az egyezség értelmében az állam 5200 eurót fizet neki.

Bieber Ivóna, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje leszögezte, önmagában a krónikus betegség vagy súlyos allergia nem mentesít a letartóztatás alól. Ez helyes szabály. Viszont az egészségügyi állapot is egy olyan szempont, amit mérlegelni kell akkor, amikor a bíróság arról dönt, feltétlenül szükség van-e a letartóztatásra vagy esetleg elegendő enyhébb korlátozás is, azaz a bűnügyi felügyelet. „Önfeljelentő és a hatóságokkal mindenben együttműködő ügyfelünknek esze ágában sem volt megszökni az igazságszolgáltatás elől. Nemcsak jogsértő, hanem ésszerűtlen is volt letartóztatásban tartani őt ilyen hosszú ideig. A strasbourgi egyezség ma visszaigazolta ezt, és ennek örülni kell” – jelentette ki, hozzátéve: a nő továbbra is veszélyben van, így a civil jogvédő egyesület azért dolgozik, hogy biztosítsanak neki megfelelő, biztonságos ellátást.